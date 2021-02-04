伟大抗疫精神催人奋进（从党的精神谱系中汲取力量）

习近平总书记指出，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

近日，医护人员在河科大一附院开元院区开展核酸检测 （资料图片）

精神要义

习近平总书记指出，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

冒着酷暑高温，身着严密防护服的核酸采样人员一刻也不停歇；深夜的小区外，社区工作者、志愿者坚守岗位，严把“入口”关；为阻断病毒传播，疾控工作者追根溯源展开流调……近段时间，疫情在国内多地出现反弹，我市积极迎战“德尔塔”，再现一幕幕感人场景。病毒更加“狡猾”，但伟大抗疫精神已深深植根每个人心中，催人奋进，为我们打好抗疫“主动仗”注入强大力量。

白衣执甲，与病毒展开较量

9日一早，在河科大一附院检验科内，工作人员裹上厚厚的防护服，开始了对新一批核酸样本的检测工作。样本拆分、配置试剂、提取核酸……每一个环节的工作都有条不紊，加紧推进。“8月以来，医院的单日核酸检测量是以往的十几倍。”该科室相关负责人江涛说，目前该医院所有检测人员24小时轮班，夜以继日开展工作。

从疫情发生之初到现在，在我市大大小小的医院中，有数万名和他们一样的医护人员，白衣执甲，与病毒展开较量，用实际行动诠释伟大抗疫精神。

“嘴巴张大，发‘啊’……”这句简单的话，孟津第二人民医院参与核酸采样的护士周亚红每天要说数百次。去年，她曾在武汉方舱医院内奋战45天，护理近百名新冠肺炎确诊患者，如今又积极投身抗疫一线。“援鄂的经历时刻激励着我，要奋勇向前。”周亚红说。