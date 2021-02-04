巡察解难题 企业赠锦旗（巡察故事汇）

“衷心感谢县委巡察办帮助我们解决了双堂盐库不动产权确权的问题。”日前，栾川县盐业公司负责人将一面印有“严督实导见成效，为民办事解企难”字样的锦旗送到县委巡察办，表达诚挚谢意。

“衷心感谢县委巡察办帮助我们解决了双堂盐库不动产权确权的问题。”日前，栾川县盐业公司负责人将一面印有“严督实导见成效，为民办事解企难”字样的锦旗送到县委巡察办，表达诚挚谢意。

去年9月，栾川县委第四巡察组在对县盐业公司开展常规巡察期间，通过查看公司账目发现，原县盐业局于2008年将一块1300余平方米的国有土地一次性出租给他人，盐业公司现任负责人却对此毫不知情。

在巡察组的督办下，多方努力才找到该地块，但现场已面目全非，无法确认四至边界，国有土地面临流失风险。对此，巡察组立即下达了整改通知书，要求盐业公司限期整改。巡察组在此后的巡察整改督查中发现，由于问题遗留时间久、涉及部门多、协调难度大等原因，盐业公司没有完成整改。

“企业遇到难题，我们巡察机构有责任尽力帮助。”栾川县委巡察办负责人说，县委巡察办协调县税务局、县国资委、县商业公司、县不动产中心等职能部门，召开联席会议，集中分析研判该问题的整改事宜。

据介绍，联席会议通过明确各部门职责、开设绿色通道等措施，使该项整改问题在土地测绘、确权登记、缴纳税款、不动产权证办理等环节顺畅衔接。前不久，县委巡察办在县行政服务中心不动产登记中心服务大厅现场办公，帮助盐业公司顺利取得上述地块的不动产权证书。

“巡察不仅仅要发现问题、形成震慑，更要推动改革、促进发展，特别是要落脚到问题整改上，切切实实为群众、为企业解决实际问题。”该负责人说，栾川县委巡察办将继续发挥牵头抓总优势，通过督查督导被巡察单位反馈问题整改全过程，把巡察“后半篇文章”做得更扎实、更有效。（记者 李三旺 通讯员 李艳）