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瀍河区红色志愿服务队：退休不退后 离岗不离党
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.10 08:25

李存（中）查验居民健康码

　　在瀍河区多个社区，坚守着这样一支红色志愿服务队，队员平均年龄超过70岁，他们坚守社区卡口，严格管理人员进出。

　　红色志愿服务队的队员分散在瀍河区多个社区，在这个特殊时期联合起来，组成了疫情防控“先锋队”。

　　“师傅，请您配合量一下体温，出示健康码。”8日，在五股路街道五四小区入口处，红色志愿服务队队员、71岁的李存对居民量体温、查验健康码。

　　“看到社区工作人员每天辛苦地开展疫情防控工作，我就在微信群里发出红色志愿服务队的招募令，作为老党员，我们想做些力所能及的事。”李存说，大家每天在微信上沟通各社区疫情防控情况，交流防控方法，分享好做法。

　　红色志愿服务队队员王银圈今年76岁，他坚守的是北关社区。2020年他就参与了社区战“疫”执勤，此次他响应号召，再次参与社区执勤。

　　王银圈说：“疫情防控是每一个党员的责任，我们是一个集体，我要用行动诠释‘退休不退后、离岗不离党’的精神。”

　　卡口值守的工作看似简单、重复，却容不得马虎。在各社区卡口处，队员们严查进出小区的每一个人。

　　77岁的队员蔡福庆表示，他们不会松懈，将全力配合社区开展疫情防控工作。（记者 贾臻 通讯员 张宏波 王少峰 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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