垂钓者被困小岛 民警将其救出

近日，栾川一男子到河心小岛上垂钓，因河水突然上涨被困，当地民警利用救援绳索等工具，成功将他救出。

近日，栾川一男子到河心小岛上垂钓，因河水突然上涨被困，当地民警利用救援绳索等工具，成功将他救出。

民警展开救援

7月31日上午，栾川县公安局庙子派出所接到一起求助称，在庙子镇黄石砭村和吕顺村交界处，有一名男子被困在河心小岛上。民警陈艳阳和同事王继博等人携带救援绳索、救生圈、救生衣等装备到达现场，只见一名中年男子被困在距离岸边十几米远的河心小岛上，湍急的河水向下游奔流而去。

陈艳阳等人卷起裤腿，尝试蹚水过河救人，结果因河水较深无奈放弃。他们一边安抚被困者的情绪，一边想办法。经过商议，他们将救援绳索一端绑上石头，扔向被困者。经过几次尝试，被困者抓住了救援绳索。随后，他们将救生衣和救生圈通过绳索输送过去。“我们让被困者将绳索绑在腰上，穿上救生衣，套上救生圈。”陈艳阳说，他们将被困者成功拉上岸时，小岛几乎被河水淹没。

民警事后得知，被困者姓秦，40多岁，家住附近，他被困的位置是洪洛河与伊河的交汇处，上游放水导致河水上涨，等他发现时已错过跑出良机，只得拨打110求助。(记者 魏巍 实习生 曹茜茜/文 通讯员 陈喜民/图)