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垂钓者被困小岛 民警将其救出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.10 08:24

　　近日，栾川一男子到河心小岛上垂钓，因河水突然上涨被困，当地民警利用救援绳索等工具，成功将他救出。

民警展开救援

　　7月31日上午，栾川县公安局庙子派出所接到一起求助称，在庙子镇黄石砭村和吕顺村交界处，有一名男子被困在河心小岛上。民警陈艳阳和同事王继博等人携带救援绳索、救生圈、救生衣等装备到达现场，只见一名中年男子被困在距离岸边十几米远的河心小岛上，湍急的河水向下游奔流而去。

　　陈艳阳等人卷起裤腿，尝试蹚水过河救人，结果因河水较深无奈放弃。他们一边安抚被困者的情绪，一边想办法。经过商议，他们将救援绳索一端绑上石头，扔向被困者。经过几次尝试，被困者抓住了救援绳索。随后，他们将救生衣和救生圈通过绳索输送过去。“我们让被困者将绳索绑在腰上，穿上救生衣，套上救生圈。”陈艳阳说，他们将被困者成功拉上岸时，小岛几乎被河水淹没。

　　民警事后得知，被困者姓秦，40多岁，家住附近，他被困的位置是洪洛河与伊河的交汇处，上游放水导致河水上涨，等他发现时已错过跑出良机，只得拨打110求助。(记者 魏巍 实习生 曹茜茜/文 通讯员 陈喜民/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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