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把推动经济社会高质量发展作为纪检监察工作最大目的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.10 08:23

　　不抓发展就是政治上的不合格，抓不好发展就是工作上的不称职，对推动经济社会高质量发展不力、落实市委中心工作不到位的，市纪委监委将硬起手腕依纪依法严肃追责问责。

　　连日来，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国先后前往西工区、洛龙区、老城区、瀍河区、嵩县、宜阳县、洛宁县、伊川县、高新区、龙门园区，对当地党政领导班子开展廉政谈话，征求对全市纪检监察机关激励保护党员干部干事创业若干举措的意见建议。李保国指出，要树牢“不抓发展就是对党不忠诚对人民不负责”的鲜明导向，始终扭住发展第一要务不放松，紧盯各项目标任务，坚持不懈地把经济建设搞上去。要坚持“严”的主基调，保持惩治腐败的凌厉攻势，硬起手腕严肃查处诬告错告行为，积极主动做好澄清正名工作，旗帜鲜明保护敢担当、善作为的党员干部。

　　李保国强调，全市纪检监察机关要坚决贯彻落实习近平总书记关于“三个区分开来”的重要指示，坚持把监督保障“两个维护”作为最大政治、把推动经济社会高质量发展作为最大目的、把调动一切积极因素汇聚社会主义现代化建设磅礴伟力作为最大目标、把党员干部不犯错误作为最大追求、把激励保护党员干部干事创业内生动力作为最大任务，坚定不移加强政治监督、坚定不移服从服务中心大局、坚定不移教育挽救保护党员干部、坚定不移惩治腐败、坚定不移建设高素质专业化纪检监察队伍，在打造最优政治生态环境、营商发展环境、干事创业环境、自然生态环境中展现纪检监察机关的新担当新作为。（记者 李江涛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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