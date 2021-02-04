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支持文化龙头企业发展 带动文化产业不断壮大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.10 08:23

　　昨日，根据全市“万人助万企”活动要求，市政协主席杨炳旭带领市直有关部门和洛龙区负责同志到联系分包企业调研座谈，深度对接企业需求，指导帮助企业破解发展瓶颈，助推企业高质量发展，为“建强副中心、形成增长极”提供坚强支撑。

　　杨炳旭一行先后来到洛阳牡丹瓷股份有限公司、洛阳三彩艺陶瓷有限公司，参观企业产品展陈营销及研学体验项目，详细了解企业发展规划、生产经营等情况，围绕存在困难和问题座谈听取意见建议。

　　杨炳旭强调，要着力培育壮大文化龙头企业，把洛阳三彩、洛阳牡丹瓷等列为全市特色文化产业发展重点，把准市场需求，明晰战略点位，细化“十四五”特色文化产业发展规划，制订三年行动计划，引领传承创新发展。要着力聚焦文化龙头企业创新、开放、转型发展，坚持把创新作为发展的第一动力，建强研发机构和研发团队，激发创新活力，强化开放，拓展营销，让更多优势产品进入中高端、成为关键环，不断增强核心竞争力。要着力建设文化产业发展园区，明晰主导产业定位，育强龙头企业，发挥综合资源优势，努力实现集约发展、集群发展、集聚发展，不断增强产业持续发展实力。要着力营造良好营商环境，把文化龙头企业作为全市文旅融合发展的重点项目，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，做好顶层设计，争取政策支持，鼓励企业参与国内外大型文化活动，提供更多营销支持，促进企业高质量发展。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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