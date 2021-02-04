诬告错告一起查 让干事创业者吃下“定心丸”（打好组合拳 落实硬举措 激励保护党员干部干事创业）

前不久，在全市激励保护党员干部担当作为工作推进会上，伊滨区诸葛镇党委副书记、镇长徐朝阳讲述了一件与自己息息相关的“烦心事”“暖心事”。

开栏语

“建强副中心、形成增长极”，需要全市广大党员干部面对挑战迎难而上，面对未知探索创新，面对风险挺身而出。为充分调动党员干部干事创业积极性，我市纪检监察机关打出组合拳、出台硬举措，努力营造最优政治生态环境、营商发展环境、干事创业环境、自然生态环境。今起开设《打好组合拳 落实硬举措 激励保护党员干部干事创业》栏目，报道纪检监察机关的经验做法，激励广大党员干部在新征程中创造新的更大业绩。

前不久，在全市激励保护党员干部担当作为工作推进会上，伊滨区诸葛镇党委副书记、镇长徐朝阳讲述了一件与自己息息相关的“烦心事”“暖心事”。

去年7月9日，有人匿名举报徐朝阳在征迁安置过程中使用粗暴手段非法拘禁村民、强拆村民房屋，伊滨区纪工委随即代表组织对举报问题进行核查。时任诸葛镇副镇长的徐朝阳得知这一消息后，一下子蒙了，自己负责的征迁安置工作也不知该如何继续推进了，工作积极性受到挫伤。之后，伊滨区纪工委经过调查核实，得出“举报不实”的结论，公开为徐朝阳澄清正名，并向有关部门反馈澄清结论，建议对该同志正常使用。

今年5月初，徐朝阳被提拔为诸葛镇党委副书记、镇长。“从前那股干劲、闯劲又回来了。”徐朝阳说，是党组织帮他卸下了思想包袱，保障了他的合法权益，让他更有信心干好各项工作。

记者昨日从市纪委监委获悉，去年以来，全市纪委监察机关已主动为447名党员干部澄清正名，旗帜鲜明地保护担当作为，消除负面影响，让干事创业者吃下了“定心丸”。

健全保护举措，为清白者、干事者撑腰

“被恶意举报的那段时间，我干工作放不开手脚，甚至产生了‘干的多错的多’的想法。”说起自己的经历，徐朝阳坦言，如果党组织没有及时主动为他澄清正名，他可能会一蹶不振。

党员干部被恶言中伤，或被诬告、错告之后，往往会背上沉重的思想包袱。尤其是一些长期冲在一线、敢啃硬骨头的干部受到诬告、错告后，如果不能及时对失实检举控告进行澄清，不仅会挫伤当事人的工作积极性，还会影响重点工作的有序推进。

严肃查处诬告错告党员干部行为，必须敢于亮剑、敢于出重拳。

市纪委监委出台的相关规定中明确提出，凡党员干部反映被诬告陷害的必查，凡党员干部诬告他人的一律从严从重从快查处，凡群众诬告陷害党员干部的一律移交公安机关严厉打击。督促有关部门将诬告陷害行为记入个人诚信档案，并公开通报曝光。对通过诬告陷害获得的职务、职级、职称、学历、学位、奖励、资格等利益，督促有关组织、部门、单位按规定予以纠正；对被诬告陷害的党员干部，纪检监察机关、所在单位党组织应当做好思想政治工作，谈心谈话、消除顾虑，保护干事创业积极性。

对干事创业的党员干部来讲，诬告陷害行为严重影响当地政治生态，挫伤党员干部担当作为积极性，错告也同样侵犯党员干部合法权利。

近期，市纪委监委主要领导带队，围绕“营造最优干事创业环境、激励党员干部担当作为”赴各县(区)进行专题调研。调研中，不少与会同志提出，在持续打击诬告陷害行为的同时，希望纪检监察部门深入研究如何处理错告党员干部的行为。

市纪委监委案件审理室负责人表示，党员干部应对其检举控告内容的真实性负责，如实提供相关情况和证据。党员干部实施错告行为，检举控告内容严重失实，侵犯其他党员干部合法权益的，责令停止侵权行为，赔礼道歉、批评教育、深刻检查。造成严重后果的，按照规定给予诫勉谈话、组织处理、党纪政务处分。

在查处诬告错告行为的同时，还要积极做好澄清正名工作，真正解除被诬告、错告党员干部的后顾之忧。市纪委监委专门出台《关于做好失实检举控告澄清工作的实施意见》，对基本原则、适用情形、主要方式、办理程序等予以了明确，做足打击诬告陷害行为的“后半篇文章”。

由“烦心事”，变为“暖心事”，徐朝阳的经历，在诸葛镇产生了极大反响，许多党员干部因此而精神大振。“有党组织做坚强后盾，我们就可以轻装上阵，放开手脚干事创业。”诸葛镇政府一名干部说。