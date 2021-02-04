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疯牛失控顶倒村民 民警开枪将其放倒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.10 08:25
民警站在车上瞄准疯牛

　　日前，嵩县一头牛因受惊吓发疯失控，顶倒两名村民，嵩县公安局巡特警大队副大队长于圣杰接到求助，开枪将疯牛放倒。

　　4日中午，于圣杰接到指令称，在嵩县大坪乡白疙瘩村，有一头牛发疯失控，需要紧急处置。于圣杰与同事携带突击步枪到达现场，只见一头体形较大的牛在庄稼地里来回走动，一会儿做摇头动作，一会儿做踢人动作，情绪暴躁，牛的主人与当地派出所民警在一旁不敢靠近。

　　之前，这头疯牛已顶倒两名村民，担心它再次伤人，牛的主人求助民警将牛击毙。因事发地紧临村庄，不具备开枪条件，于圣杰等人将疯牛往远处赶。随后，疯牛进入了一块玉米地。子弹上膛、瞄准……于圣杰屏住呼吸，果断朝牛的头部开了一枪。

　　“子弹未击中要害部位，疯牛倒下后又站了起来。”于圣杰说，因玉米秸秆阻挡视线，他们又调来一辆车，他站到车上，视野开阔了许多。他再次瞄准疯牛头部开枪，将牛放倒。

　　于圣杰了解到，这头牛因受到惊吓发疯失控，顶伤人后从村里跑了出来，幸亏处置及时，疯牛未造成更大的破坏。(记者 魏巍/文 通讯员 王云龙/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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