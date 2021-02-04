普莱柯创新发展背后的“人才密码”（接力百年 奋进洛阳）

组建我国首家以企业为主体的国家级兽用药品研发中心，全球首创禽流感(H9)三联、四联灭活疫苗，国内首创猪圆环病毒2型灭活疫苗，一系列基因工程疫苗研发成功……从国家级创新平台设立到取得令行业瞩目的创新成果，普莱柯生物工程股份有限公司创造了一系列业内奇迹。

组建我国首家以企业为主体的国家级兽用药品研发中心，全球首创禽流感(H9)三联、四联灭活疫苗，国内首创猪圆环病毒2型灭活疫苗，一系列基因工程疫苗研发成功……从国家级创新平台设立到取得令行业瞩目的创新成果，普莱柯生物工程股份有限公司创造了一系列业内奇迹。

企业快速发展的背后，离不开研发团队的持续创新。近年，该公司将人才作为创新发展的第一资源，着力打造搭建平台、创新机制，大力吸引和集聚高端人才，不断激发各类人才创新活力和潜力，为企业创新与高质量发展注入强劲动力。

搭建事业平台

打造人才集聚“强磁场”

“在普莱柯工作，创新的平台更大了。”近日，记者在位于高新区翠微路的普莱柯国家兽用药品工程技术研究中心采访时，不少科研人员这样说道。

在这些科研人员看来，仅普莱柯国家兽用药品工程技术研究中心这一“金字招牌”，就足以让每个兽药领域的硬核技术人才向往，只有在这里，才能与我国兽药领域最前沿的研究“亲密接触”。

2009年，普莱柯获批组建国家兽用药品工程技术研究中心，这是我国首家以企业为主体组建的国家级兽用药品研发中心。2012年，该研究中心被认定为国家级企业技术中心。以此为载体，一大批高层次创新型人才相继加盟普莱柯，其中就包括世界动物卫生组织猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席科学家田克恭博士。

2012年，田克恭辞去中国动物疫病预防控制中心公职，到普莱柯担任新组建的国家兽用药品工程技术研究中心主任。在他的带领下，普莱柯攻克一个又一个科研难题，尤其是在第三代基因工程疫苗技术方面实现了从“跟跑”到“领跑”的转变。

在持续强化自主创新的同时，普莱柯广泛推进与中国科学院、中国农业科学院相关研究所等20多家科研机构开展产学研合作，通过联合研发项目或共建实验室等方式，行业院士、境内外著名科学家等都成为普莱柯重要的“人才资源”。