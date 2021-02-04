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洛阳疾控中心专家提醒：戴口罩、不聚集，是目前最重要的防控措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.10 08:25

　　案例：8月3日，扬州市公安局邗江分局通报，7月29日，该局依法对毛某宁(女，64岁，户籍地南京市秦淮区，居住地南京江宁区禄口街道)以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。

　　经初步调查，7月21日上午，毛某宁擅自离开已采取封控管理措施的南京居住地到扬州，居住在位于扬州市邗江区的其姐姐家中。7月21日至27日，她未按照邗江区新冠肺炎疫情防控指挥部发布的《关于实施各类居民小区封控管理的通告》要求，没有主动向社区报告南京旅居史，并频繁活动于扬州市区多个人员密集的饭店、商店、诊所、棋牌室、农贸市场等，致使新冠肺炎疫情在扬州市区扩散蔓延，造成极其严重的后果。

　　毛某宁的行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百三十条规定，涉嫌妨害传染病防治罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定，当地警方于7月29日决定对毛某宁采取刑事拘留措施。目前，案件正在进一步侦查。

　　专家答疑(洛阳市疾控中心专家朱鑫)：

　　此次南京禄口机场的疫情蔓延多地，其中，临近南京的扬州市疫情更为严重，确诊病例已超过300例。

　　综合来看，扬州此轮疫情最重要的传播源是毛某宁，因其不顾疫情防控形势，擅自离开封控地，前往人员密集的棋牌室等场所连续活动，且拒不向医生透露其相关行程信息，酿成了这次传播，导致感染的多是老年人，且症状相对比较重。其中有一个重要信息，就是毛某宁多次前往人员密集场所，这类场所空间相对密闭、通风条件差、人流量大，很容易造成病毒传播。

　　综合多个案例分析来看，不管是新冠病毒原始毒株还是变异毒株，其传播有诸多相同点，且有规律可循。例如在郑州此轮的确诊病例中，一半以上和聚集性疫情有关。

　　提醒广大市民，常态化防控措施一样都不能少，而戴口罩、不聚集是目前最重要的防控措施。

　　从疾控专业角度来讲，此轮疫情虽亟须引起大家的重视，但不必恐慌，做好科学防控即可。如养成文明健康的卫生习惯，保持一米以上距离，外出戴口罩，勤洗手，常通风，不串门，不聚集，及时接种疫苗。阻击此轮疫情没有灵丹妙药，全民配合做好防控才能打赢这场战争。（记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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