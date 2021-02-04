涉外公证在线申请 国内公证预约办理

日前，记者从市河洛公证处获悉，根据我市目前疫情防控相关要求，市河洛公证处完善相关业务，推行涉外公证在线申请和国内公证预约办理服务。

日前，记者从市河洛公证处获悉，根据我市目前疫情防控相关要求，市河洛公证处完善相关业务，推行涉外公证在线申请和国内公证预约办理服务。

“从8月2日起，市河洛公证处全面推行涉外公证在线申请和国内公证预约办理服务。”市河洛公证处有关负责人介绍，身份关系类、个人证件类、证书执照类、文书证明类涉外公证均可在线申请办理，各类委托公证、各类声明公证、涉及监护的公证、签署各类文件的涉外公证仍须到现场办理。

需要注意的是，除在线申请办理涉外公证外，我市仅市河洛公证处(王城大道本部)接受涉外公证业务办理。公证处将优先处理预约业务，需要办理公证的市民可提前打电话询问材料是否备齐。

市河洛公证处(王城大道本部)电话：0379-63303523。

市河洛公证处(市民之家分部)电话:0379-65988755(3楼A03窗口)，0379-65988522(4037房间)。(记者 冯莹雅 通讯员 蒋成康)

办理流程及地址、电话

涉外公证在线办理流程：关注“河南省洛阳市河洛公证处”官方微信公众号，查阅指南：公证指南→涉外公证；开始申办：在线公证→开始申办。

国内公证预约流程：关注“河南省洛阳市河洛公证处”官方微信公众号，在线公证→预约及反馈→预约王城大道本部/市民之家分部。

市河洛公证处(王城大道本部)1.工作时间：上午9时至12时、13时30分至17时30分。2.办公地点：王城大道凯旋路口广建大厦9、10楼。3.电话：0379-63303523。

市河洛公证处(市民之家分部)1.工作时间：上午9时至12时、13时至17时。2.办公地点：开元大道永泰街交叉口市民之家4037房间、3楼A03窗口。3.电话:0379-65988755(3楼A03窗口)，0379-65988522(4037房间)。