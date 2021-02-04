今日洛阳多云 气温20℃到31℃

预计洛阳今天多云，傍晚到夜里部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温20℃到31℃。

8日，市疾控中心紧急发布提醒，市民面对异常狡猾的德尔塔毒株，天再热也必须戴好口罩！好消息来了，今天是末伏的第一天，长达40天的三伏天已过去3/4，暑热开始走下坡路。

8月7日，我们迎来立秋节气。我国古代依据天象变化划分四季，当北斗七星的斗柄指向西南时，即差不多每年公历8月7日至9日，定为立秋，视为秋季始点。不过从现代气象学上看，立秋节气我国大多数地区仍处于夏日，尤其南方地区多高温出没，距离进入气象学意义上的秋天还有一段时间。

古人留下许多关于天气的谚语，如“立罢秋，把扇丢”“立秋一场雨，夏衣高搁起”等，说明立秋之后，气温将逐渐下降，秋意渐显。

昨天，省自然资源厅、省气象局联合发布消息称，8月9日20时至10日20时，河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为：南阳中西部及北部，三门峡中东部局部，洛阳、信阳南部局部，邓州西南部局部，发生地质灾害的可能性较大，请注意防范。

来看看今明两天的天气。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受弱冷空气扩散影响，预计今天多云，傍晚到夜里部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温20℃到31℃；明天多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，偏东风3级到4级，气温19℃到32℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）