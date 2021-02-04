红外测温仪在洛阳部分公交车“上岗”

“36.5度，体温正常！”9日，市民李先生乘坐81路公交车时，发现刷卡机上方多了一个白色装置。按照车长指引，他将手臂靠近该装置，随即听到语音提示，显示屏上出现了体温。

“36.5度，体温正常！”9日，市民李先生乘坐81路公交车时，发现刷卡机上方多了一个白色装置。按照车长指引，他将手臂靠近该装置，随即听到语音提示，显示屏上出现了体温。 “36.5度，体温正常！”9日，市民李先生乘坐81路公交车时，发现刷卡机上方多了一个白色装置。按照车长指引，他将手臂靠近该装置，随即听到语音提示，显示屏上出现了体温。 即日起，市公交集团在部分公交车上启用红外测温仪，改变过去由车长手持仪器给乘客测温的方式。乘客只需将手腕、手臂或额头等部位放测温仪前，即可进行瞬时测温。 市公交集团有关部门负责人说，此种测温方式若效果稳定，将在其他公交车上推广。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图)