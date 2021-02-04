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高考591分的他被大连海事大学录取 但学费还没着落

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 20:37

　　栾川县庙子镇上河村位于该县东北部的一片山岭中，刚刚收到大连海事大学航海专业录取通知书的马延龙就住在这里。

　　蜿蜒的山路上树影斑驳，马延龙说他算得上是“大山的孩子”，从出生到现在的18年光阴里，他生在大山中、长在山脚下，去过的最远的地方就是洛阳市区。为何在填报志愿时选择航海专业？“想看看大海。”马延龙说，他最喜欢《水手》这首歌，他也想做自己生活中的“水手”。

　　勤工俭学，18岁的他不想再过多给父亲增添经济压力

　　从收到录取通知书后，马延龙就收拾了两件换洗衣裳出了门，每隔几天才回家一次。

　　“我现在在我们镇上的一家饭店打工，我想多挣点儿学费。”9日上午，穿着一身服务员服装的马延龙说，他已经18岁了，不想再过多地依靠父母，给他们增添经济压力，“每天能赚60块钱，一个月如果我不休息那就是1800块钱。”

　　在马延龙父亲马留见的眼里，儿子不仅是他的骄傲，还是整个家族的自豪。“这娃子从小学习好，是我们家第一个大学生。”马留见说，收到儿子录取通知书的那一天，他哭了，一来是高兴，“娃子有出息了”，二来是一种情绪的释放，“俺是干苦力的，俺娃以后不会吃俺吃过的那些苦了”。

　　马留见的妻子丁爱芹悄悄告诉记者，在老马的眼泪里，其实还有一部分是对儿子的愧疚，“娃子高中住校时，别人一个月生活费百八千，俺们只出得起三四百，现在临开学了，这学费也费劲得很”。

　　丁爱芹是一名地地道道的农家主妇，因为患有多种慢性病，常年需要药物维持且无法承担重体力劳动，所以一家人的花销都落在了马留见一个身上。“俺家里还有个85岁的婆婆，有些老年痴呆。”丁爱芹说。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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