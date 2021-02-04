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9日23时起，老城区启动全域消毒消杀作业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 18:02

　　9日下午，洛报融媒记者从老城区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，9日23时至10日凌晨2时，老城区启动全域消毒消杀。

　　据了解，此次消毒消杀使用的是低浓度次氯酸钠消毒液，符合新冠肺炎疫情防控要求，使用范围包括老城辖区内城市主干道：中州路、九都路、滨河北路、北大街、金业路、环城西路、定鼎南路、定鼎北路、春都路、状元红路、瀍涧大道、魏紫路、经七路、经八路。

　　与此同时，老城区各办事处还将组织人员对辖区内庭院、电梯、单元楼道、单元门、健身器材进行消毒。各行业主管单位负责对游园、广场、公共厕所、生活垃圾中转站、垃圾收集点(容器)、公共交通工具、餐饮场所、农贸市场、商场、超市、银行营业网点、行政服务大厅及其他各类公共场所等重点部位进行消毒。

　　老城区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室提醒：

　　1、消毒期间，请全市广大市民非必要不前往老城辖区；老城辖区住户及商户要提前关闭门窗，避免户外活动。

　　2.居民、商户不得在露天阳台晾晒衣物、放置易燃易爆易腐物品和直接入口食品。

　　3.消毒范围区域内沿街单位、商家门前不得堆放物品。

　　4.严禁触摸建(构)筑物外表面、沿街花草树木等，一旦触摸，立即用清水冲洗。

　　（洛报融媒记者 王博东 通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：崔利利]
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