洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

因疫情影响，洛阳多条客运班线暂时停运或调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 17:09

　　刚刚，记者从洛阳多个汽车站了解到，因疫情影响，多条客运班线暂时停运或调整。

　　洛阳汽车站方面，目前，发往龙潭峡、鹿邑、新密、鄢陵、许昌、栾川、漯河、周口、太康、淮阳、河间、长葛、河津铝厂、林州、离石、安阳、南乐、道口、原阳、登封、襄樊、南京、郑州、商丘、通许、开封、新郑、杞县、永城、北京、晋城、项城、临颍、郏县、嘉兴、桐柏等地班线暂时停运。

　　偃师方面，9日起，该区的1、3、7、101、103、801、802、803、805、806、807等11条客运班线和公交班次减少，发车时间调整；81、106、108路公交暂时停运。

　　孟津方面，9日起，孟津发往郑州的车辆继续停运；发往洛阳龙门站的305路公交车，发往河清、宁嘴、柿林、黄鹿山、大柿树、金村、雷河的班线及所有村村通班线暂时停运；其他班线减少发车班次。

　　新安县方面，目前，该县发往温县的班线，发往郑州的大巴暂时停运。

　　洛宁方面，9日起，洛宁汽车站发往洛阳汽车站的车辆班次调整为半小时一班，即整点、半点从发车。

　　嵩县方面，目前该县境内包括长途客车、县内客车、城际公交、定制班车、出租车、城市公交在内的所有客运车辆暂时停运，具体恢复运营时间另行通知。

　　汝阳方面，9日18时起，该县境内包括长途客车、县内客车、城际公交、定制班车、出租车、城市公交在内的所有客运车辆暂时停运，具体恢复运营时间另行通知。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 重要通知！洛阳全面停售药品名单发布
  • 本周洛阳多阵雨天气 最高气温33℃
  • 洛阳市公办、民办中小学新生报名今日开始
  • 洛阳疾控紧急提醒：天再热也必须戴好...
  • 及时打疫苗有多重要？洛阳疾控专家权...
  • 7月消费维权典型案例和被投诉较多商家...
  • 疫情防控 一家三口齐上阵
  • 孟津平乐人崔令霞返乡制作麻布彩绘作...
  • 吉利华阳产业集聚区开展“企业安全生...
  • 即日起，洛龙区餐饮场所暂停堂食
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳唐寺门立交和塔湾...
    打造现代化耐材产业园 ...
    直播带货 助力乡村振兴
    洛阳航空航天产业园项...
    精彩热帖

    志愿者在行动

    游园一景

    南瓜花开也漂亮

    路边花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605