因疫情影响，洛阳多条客运班线暂时停运或调整

刚刚，记者从洛阳多个汽车站了解到，因疫情影响，多条客运班线暂时停运或调整。

刚刚，记者从洛阳多个汽车站了解到，因疫情影响，多条客运班线暂时停运或调整。 刚刚，记者从洛阳多个汽车站了解到，因疫情影响，多条客运班线暂时停运或调整。 洛阳汽车站方面，目前，发往龙潭峡、鹿邑、新密、鄢陵、许昌、栾川、漯河、周口、太康、淮阳、河间、长葛、河津铝厂、林州、离石、安阳、南乐、道口、原阳、登封、襄樊、南京、郑州、商丘、通许、开封、新郑、杞县、永城、北京、晋城、项城、临颍、郏县、嘉兴、桐柏等地班线暂时停运。 偃师方面，9日起，该区的1、3、7、101、103、801、802、803、805、806、807等11条客运班线和公交班次减少，发车时间调整；81、106、108路公交暂时停运。 孟津方面，9日起，孟津发往郑州的车辆继续停运；发往洛阳龙门站的305路公交车，发往河清、宁嘴、柿林、黄鹿山、大柿树、金村、雷河的班线及所有村村通班线暂时停运；其他班线减少发车班次。 新安县方面，目前，该县发往温县的班线，发往郑州的大巴暂时停运。 洛宁方面，9日起，洛宁汽车站发往洛阳汽车站的车辆班次调整为半小时一班，即整点、半点从发车。 嵩县方面，目前该县境内包括长途客车、县内客车、城际公交、定制班车、出租车、城市公交在内的所有客运车辆暂时停运，具体恢复运营时间另行通知。 汝阳方面，9日18时起，该县境内包括长途客车、县内客车、城际公交、定制班车、出租车、城市公交在内的所有客运车辆暂时停运，具体恢复运营时间另行通知。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)