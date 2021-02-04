省外有两套住房，在洛阳还能用住房公积金贷款买房吗？

本人在河南省外商业贷款购买有两套商品房，还在还款中。现在调入洛阳工作，能否用住房公积金贷款买房？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：我在河南省外有两套用商业贷款购买的商品房，目前还在还款中。现在调入洛阳工作，能否用住房公积金贷款买房？

市住房公积金管理中心回复：根据关于印发《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法》（洛管委会〔2020〕3号）：第二章 贷款对象和条件 第八条 借款人或其配偶存在以下情形之一的，不得申请公积金贷款：(一)有未结清的公积金贷款；(二)第三次(含)以上使用公积金贷款的；(三)所购住房系家庭名下(含未成年子女)第三套及上住房的；(四)购买配偶、子女、本人父母或配偶父母住房的；(五)离婚两年内，职工与原配偶之间买卖住房的；(六)所购住房产权共有人为配偶和未成年子女之外的。

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