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重要通知！洛阳全面停售药品名单发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 11:42

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，我市零售药店(含药品零售连锁药店)全面停售退热、止咳、抗病毒、抗生素等药品，同时发布明确停售药品名单。（>>点击查看药品名单

　　根据市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室《关于印发＜当前新冠肺炎疫情防控重点工作和责任分工＞的通知》，由洛阳市市场监管局确定停售的退热、止咳、抗病毒、抗生素等药品具体种类，并下发至各县区市场监管局，以进一步规范药品管理，有力应对目前严峻复杂的疫情防控形势。

　　与此同时，该局发布药店疫情防控工作规范，由各县区市场监管局参照执行。

　　1.划设进出通道，做好人员分流，在入口显著位置张贴健康码图识及疫情防控相要求，配置体温测量设备；安排专人负责，对进入人员严格落实测体温、全程佩戴口罩、查验健康码等防控措施；对不使用或不会操作智能手机的老年人等群体，做好人工服务引导，可采取凭有效身份证登记、亲友代办、出示“通信行程卡”等替代措施；对不配合落实防控措施的，拒绝其进入；对体温超标、健康码为红色或黄色的，及时留置安全区域并联系发热门诊接走治疗。

　　2.在入口或其他显著位置，通过画报、宣传栏、显示屏、广播等，宣传展示疫情防控相关要求、信息、注意事项等，提醒广大群众提高警惕、自觉落实疫情防控措施。

　　3.结账处应设置“一米线”，工作人员注意提醒顾客排队付款结账时保持安全距离。

　　4.严格落实暂停销售退热药物规定，提醒前来购买退热药物的顾客及时到发热门诊就诊，并及时向辖区疫情防控办等部门报送有关信息。

　　5.药店工作人员要严格落实测体温、查验健康码等防控措施和核酸检测、疫苗接种等相关防疫规定，每日对工作人员健康状况进行登记，身体不适的应及时报告并就医；工作期间应全程穿戴工作服、口罩及相关防护用品；工作人员疫苗接种应做到全覆盖，8月10日前全面进行一次核酸检测，后续根据行业特点制定各岗位常态化核酸检测计划并抓好落实。

　　6.药店工作人员使用的工作服等防护用品应保持干净整洁，每天进行清洗、消毒，口罩应根据工作岗位特点及时更换。

　　7.加强通风换气促进空气流通，每天对场地进行清洁消毒，对送风口等设备进行清洗、消毒或更换。

　　8.保持咨询台、售货区、洗手间等区域环境整洁，及时清理垃圾，洗手间要做到无积污、无异味。

　　9.公用洗手间及经常接触的公共用品和设施，每日清洁消毒不少于三次，重点部位要做好消毒记录。公共洗手间要配备足够的洗手液(或肥皂)，保证水龙头等供水设施正常工作。

　　10.当出现新冠肺炎疑似病例、无症状感染者或确诊病例时，应当配合相关部门做好密切接触者的追踪和流行病学调查，立即采取暂停营业、封闭管理、全员核酸检测等处置措施，在疾病预防控制中心的指导下对场所进行消毒，对空调通风系统进行清洗和消毒处理，经卫生学评价合格后方可重新启用。

　　11.县(区)市场监管部门要建立常态化检查制度，确保疫情期间药店全覆盖检查，对落实疫情防控措施不严的药店要立即责令整改，对整改不积极、不彻底的依法严肃处理。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 张定佳)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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