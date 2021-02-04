来吧！跟着体育冠军居家健身【视频】

“我们刚录制了一组健身视频，帮助有需求的群众居家锻炼，强身健体，增强抵抗力。”9日上午，皮划艇世界冠军、洛阳体育冠军联盟发起人张亚磊说，希望广大健身爱好者严格落实市委、市政府有关疫情防控的要求，做到不扎堆、不聚集。
“我们刚录制了一组健身视频，帮助有需求的群众居家锻炼，强身健体，增强抵抗力。”9日上午，皮划艇世界冠军、洛阳体育冠军联盟发起人张亚磊说，希望广大健身爱好者严格落实市委、市政府有关疫情防控的要求，做到不扎堆、不聚集。
“我们刚录制了一组健身视频，帮助有需求的群众居家锻炼，强身健体，增强抵抗力。”9日上午，皮划艇世界冠军、洛阳体育冠军联盟发起人张亚磊说，希望广大健身爱好者严格落实市委、市政府有关疫情防控的要求，做到不扎堆、不聚集。
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