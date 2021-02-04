7月消费维权典型案例和被投诉较多商家名单公布

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布7月消费维权情况。该局12315三级执法网络7月共受理各类咨询、投诉、举报19098起，具体情况是：受理咨询13955起；受理投诉4024起，共挽回经济损失196余万元，受理举报1119起，案值104.5余万元。
今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布7月消费维权情况。该局12315三级执法网络7月共受理各类咨询、投诉、举报19098起，具体情况是：受理咨询13955起；受理投诉4024起，共挽回经济损失196余万元，受理举报1119起，案值104.5余万元。
今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布7月消费维权情况。该局12315三级执法网络7月共受理各类咨询、投诉、举报19098起，具体情况是：受理咨询13955起；受理投诉4024起，共挽回经济损失196余万元，受理举报1119起，案值104.5余万元。
其中，商品消费类投诉2293起，占投诉总量的57%，主要集中在一般食品的质量问题、交通工具售后服务问题、家居用品的售后三包问题等。
服务消费类投诉1731起，占投诉总量的43%，主要集中在办理预付卡商家关门问题、餐饮店和宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符问题、美容美发洗浴行业办卡使用问题等。
举报问题主要集中在广告违法行为(虚假宣传)、价格违法行为、不正当竞争行为。
该局同时发布9起消费维权典型案例。
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