古人也爱体育运动？历史上最早的“奖杯”赛就在洛阳举办

2020东京奥运会落下帷幕，中国队以38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌的成绩圆满收官。值得一提的是，在这些奖牌中，有咱洛阳姑娘的功劳！在场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手队友钟天使以31秒895的成绩勇夺金牌，鲍珊菊为洛阳实现了奥运金牌零的突破，也创造了河南在该项目的历史。看完奥运会，大家有没有想过古人是如何运动的呢？运动项目有哪些？跟着小编一起“穿越”到古代，看看古人是如何玩转运动会的吧！

2020东京奥运会落下帷幕，中国队以38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌的成绩圆满收官。值得一提的是，在这些奖牌中，有咱洛阳姑娘的功劳！在场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手队友钟天使以31秒895的成绩勇夺金牌，鲍珊菊为洛阳实现了奥运金牌零的突破，也创造了河南在该项目的历史。

看完奥运会，大家有没有想过古人是如何运动的呢？运动项目有哪些？跟着小编一起“穿越”到古代，看看古人是如何玩转运动会的吧！

射箭

“礼、乐、射、御、书、数”，射乃儒家六艺之一，在中国古代是一项重要技能。

东汉时，洛阳乃国之都城，经常举行各种射箭比赛。洛阳吉利出土的东汉汉墓彩绘陶俑，其造型就像在拉弓射箭。

东汉彩绘陶乐舞俑

魏晋南北朝时期，射箭有了专业的比赛。在《北史》中，曾经记载了这样一件事。一日，北魏孝武帝在洛阳华林园举办射箭比赛。孝武帝把一个酒杯悬于百步之外，让十余人比试射箭，最后谁射中了这个酒杯就算获胜。最终，一个叫王顺的人射中了酒杯，获得了胜利。在中国体育史上，这可谓最早的一次奖杯赛了。

>>>“一箭双雕”典故出处

南北朝时期，洛阳人长孙晟是个大名人，其子为唐朝名相长孙无忌，其女为唐太宗的文德皇后长孙氏。长孙晟很有军事才能，尤其擅长射箭。

北周宣帝为了安定北方突厥，决定把一位公主嫁给突厥可汗。长孙晟奉命护送公主和亲，跨越漫漫黄沙，历经千辛万苦，终于到了突厥。

突厥可汗大摆酒宴，宴请长孙晟等人。酒过三巡，按照当地习俗要比武助兴，突厥可汗命人拿来弓箭，要长孙晟射百步之外的铜钱。只见长孙晟拉弓射箭，嗖的一声射进了铜钱的小方孔。众人见状，齐声喝彩。

从此，可汗对长孙晟非常敬重，留他在突厥住了一年，并经常邀他一起打猎。一次，二人在打猎时，看见天空中有两只大雕在争夺一块肉。可汗给长孙晟两支箭，问他：“你能把这两只雕射下来吗？”“一支箭就够了！”长孙晟信心十足地说。他策马驰去，开弓引箭，两只大雕被一箭穿过，掉落下来。

这就是成语“一箭双雕”的来历。

投壶

投壶

春秋末年，贵族腐化堕落，许多人拉不开弓，不能举行射礼了，就把射箭改成投壶。

所谓投壶，是把没有箭头的箭杆投到酒壶中，这样用不着费劲拉弓。秦汉以后废除射礼，投壶变成娱乐方式。曹魏和西晋均在洛阳建都，更加流行投壶。有人批评投壶是“女性式的娱乐”，把一项高强度的体育竞赛降格为娱乐活动了。其实不必这样谴责，投壶也是体育活动，不但需要练准头，找角度，还要运用目力和臂力，算是民俗体育项目吧。