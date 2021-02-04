徐衣显调研国有资本投资运营公司时强调：在聚焦主责主业中促进提质健体增效 在服务中心大局中实现做强做优做大

7日上午，市委副书记、代市长徐衣显到洛阳国宏投资集团专题调研，强调要把国企使命所在、城市发展所需、产业发展所向紧密结合起来，服务中心大局谋发展、聚焦主责主业促改革，加快提升国企综合实力、发展活力和抗风险能力，为“建强副中心、形成增长极”提供更加有力支撑。

7日上午，市委副书记、代市长徐衣显到洛阳国宏投资集团专题调研，强调要把国企使命所在、城市发展所需、产业发展所向紧密结合起来，服务中心大局谋发展、聚焦主责主业促改革，加快提升国企综合实力、发展活力和抗风险能力，为“建强副中心、形成增长极”提供更加有力支撑。 7日上午，市委副书记、代市长徐衣显到洛阳国宏投资集团专题调研，强调要把国企使命所在、城市发展所需、产业发展所向紧密结合起来，服务中心大局谋发展、聚焦主责主业促改革，加快提升国企综合实力、发展活力和抗风险能力，为“建强副中心、形成增长极”提供更加有力支撑。 调研中，徐衣显深入国宏集团考察党建开展情况、听取整体工作汇报，详细了解企业发展历程、经营业绩、在建项目、未来谋划等情况，肯定企业定位准、思路清、创新大、成效实、趋势好，勉励企业正视问题、坚定信心、发挥优势、更好发展。 座谈中，徐衣显强调，一要坚持党的领导，对党绝对忠诚。牢牢把握国企姓党的政治属性，把听党话、跟党走作为企业安身立命的根和魂，推动企业在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局中，走好高质量发展之路。二要围绕中心，服务大局。在市委领导下，坚持“政府定事、企业做事、国资监管”原则，服从全市战略、服务政府改革，跳出企业看企业、找准使命和定位，勇于担责、主动作为。三要聚焦主业，提质增效。紧紧围绕全市优势和重大民生事项选择关联性强、成长性好、带动性大的产业和项目作为主攻方向，做好“进退留转”文章，遵循产业发展规律，保持定力、久久为功，为全局做贡献、对区域成支撑。四要改革创新，做大做强。把以质量和效益为中心作为市场化转型的出发点、现代化管理的落脚点，用好用活资本运作、资产管理、资源整合、资金使用“四资运作”，加大模式创新、业态创新、方式创新、管理创新力度，以“建强副中心、形成增长极”为己任，拉高标杆、重新定位、完善规划、科学施策，不断开拓进取、做大做强。五要化解矛盾，防范风险。树立“事前算赢”理念，整合有效资源、加强内部管理，政企双向发力、形成合力，提高抗风险能力。六要安全发展，守牢底线。树牢底线思维，做到合法经营，慎终如始做好安全生产、生态文明、防汛防疫、廉洁自律等各项工作，保持企业健康、高质量发展。 侯占国等参加调研。（记者 孙自豪）