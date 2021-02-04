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【河洛党史故事】“洛阳才子”雷英夫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.09 08:28

　　20世纪50年代初的一个冬天，雷英夫在中南海与毛主席偶遇。毛主席说：“我记得在延安时给你取了个雅号，是叫‘洛阳才子’吧！”

　　雷英夫，又名雷霆臣，1921年出生于洛阳孟津，1938年参加八路军，同年加入中国共产党。“洛阳才子”的雅号从何而来？

　　1938年6月，已经走上革命道路的雷英夫被组织分配到位于延安的中国人民抗日军事政治大学(简称抗大)。两个月后，他第一次见到了毛主席。

　　当时，毛主席到抗大接见全体学员并作报告。听完报告，雷英夫和其他学员一起围上去请毛主席签名。毛主席接过雷英夫的本子，在上面题了两个遒劲的大字“斗争”，这让雷英夫深受鼓舞。

　　1938年11月，雷英夫被选入中央军委在抗大总校成立的参谋训练队。一天，毛主席给队员们讲课，在检查笔记时，他认真翻看了雷英夫的笔记，表扬雷英夫重要的问题一个没丢，并且很少有错别字，还表示雷英夫毕业后可以给他当参谋。

　　不过，后来雷英夫成了叶剑英的参谋。1939年6月，叶剑英急需参谋人员。毛主席不假思索地向他推荐了“机灵、有军事头脑”的雷英夫。那一年，雷英夫才18岁。

　　在叶剑英的直接领导下，雷英夫出色完成了各项任务，表现出卓越的参谋和秘书才能。皖南事变后，雷英夫随同叶剑英回到延安，担任军事秘书。

　　雷英夫文章写得极好，曾负责党内多个重要材料的写作。1945年春天，当毛主席再次见到雷英夫时对他赞赏有加，说：“八路军的大秀才不多，你的笔压住了蒋介石的气焰，戳穿了他的阴谋诡计，是立了大功的。”毛主席询问了他最近的工作学习情况，又听了他的一首诗，说：“你的确很有才华，能写文章，还会作诗，是八路军里的才子。我要给你取个名字。”毛主席短暂沉思后脱口而出：“好，送你一个‘洛阳才子’的雅号。”

　　从此，“洛阳才子”便流传开了。

　　新中国成立后，雷英夫曾任周恩来总理军事秘书，1961年晋升为少将。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：崔利利]
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