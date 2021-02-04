吉利华阳产业集聚区开展“企业安全生产结对帮扶”活动

5日，位于孟津区的吉利华阳产业集聚区“企业安全生产结对帮扶”活动启动，旨在帮助企业解决安全生产难题，从源头上防范化解重大安全风险。

5日，位于孟津区的吉利华阳产业集聚区“企业安全生产结对帮扶”活动启动，旨在帮助企业解决安全生产难题，从源头上防范化解重大安全风险。

吉利华阳产业集聚区现有各类化工企业42家，为筑牢“安全生产防护墙”，集聚区管委会根据区内化工企业的具体情况，选出10家社会责任感强并具有安全专家团队的企业，结对帮扶区内安全管理水平较弱的28家企业。

帮扶活动启动后，帮扶企业根据帮扶对象的实际情况，委派专家深入一线进行隐患排查整治、组织安全生产知识培训和经验交流会、开展联合应急救援演练等，帮助企业突破安全管理瓶颈、化解安全生产难题、增强员工安全意识。

吉利华阳产业集聚区建立了由36名专家组成的安全生产专家库，并将专家分为综合安全、危化和工贸安全、消防安全救援、交通运输安全、建筑施工安全5类，企业可根据需求随时联系专家进行帮助。

吉利华阳产业集聚区管委会负责人介绍，集聚区在开展“万人助万企”活动时采取科室分包责任制，给企业发放了“服务企业明白卡”，上面印有各科室负责人的联系方式和服务事项，24小时待命，随叫随到。此次帮扶活动通过以点带面、政企联动的形式，不断激发企业做好安全生产工作的内生动力，帮助企业消除安全隐患，以安全生产助推经济高质量发展。(记者 何奕儒)