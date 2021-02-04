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焦裕禄精神历久弥新（从党的精神谱系中汲取力量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.09 08:34

　　编者按

　　伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。精神的种子里，蕴藏着我们“从哪里来”的基因，更标定我们“走向何方”的路标。我们党之所以历经百年而风华正茂、饱经磨难而生生不息，就是凭着那么一股革命加拼命的强大精神。今起，本报开设《从党的精神谱系中汲取力量》栏目，深入报道焦裕禄精神、脱贫攻坚精神、抗疫精神、工匠精神等党的精神谱系中的洛阳故事、洛阳元素、洛阳实践，激励全市上下万众一心、风雨无阻、奋勇前进。敬请关注。

　　精神要义

　　习近平总书记多次强调，要大力学习弘扬焦裕禄精神。2009年春，在兰考县干部群众座谈会上，习近平把焦裕禄精神概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”。

　　近日，电影《我的父亲焦裕禄》上映。影片通过展现焦裕禄的工作足迹、生活点滴，回顾了他短暂而耀眼的一生，温情朴实的叙事视角下，满满的感动直抵人心。

　　焦裕禄在担任兰考县委书记之前，有9年的时间在洛阳矿山机器厂(简称洛矿，现中信重工)工作，在这里孕育形成了宝贵的焦裕禄精神。

焦裕禄在检查机器运转情况

　　一声“老焦”，折射出他对群众的那股亲劲

　　走进中信重工厂区，焦裕禄铜像矗立在焦裕禄大道一侧。

　　时间回到1953年6月，31岁的焦裕禄被选调至洛矿。

　　焦裕禄一报到就要活干，当时洛矿正在筹建，厂里就安排他担任工程基建科副科长。后来，焦裕禄又主动请缨，担任了筑路指挥部的总指挥。接到任务后，他卷起铺盖，用草绳一捆，就搬到了建设工地上。

　　所谓的筑路指挥部，就设在一个小村子里，几百名工人和干部一下子集中到这里，临时搭的工棚里也挤不下。

　　这时，焦裕禄提出，把工棚让给工人，干部露天睡。他带头睡在露天野地里，还风趣地说：“天下到哪里找这样大的房、这样大的床！”有苦争着吃，有活抢着干，时间长了，大家都不叫他焦指挥，而是亲切地喊他“老焦”。

　　当时，新中国成立时间不长，工程建设装备极为落后。正是以焦裕禄为代表的第一代洛矿人，用手拉、头顶、肩扛的方式完成了洛矿建设任务，而且比预定工期还提前了1年零2个月。

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[ 责任编辑：崔利利]
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