出逃的公主（寻访洛阳都市圈之登封永泰寺）

洛阳离登封很近，永泰寺离少林寺很近。少林寺里有和尚，永泰寺里有尼姑。

洛阳离登封很近，永泰寺离少林寺很近。少林寺里有和尚，永泰寺里有尼姑。

在西方童话里，爱情是女人的信仰，落难出逃的公主，往往会遇上英俊的王子，从此过上幸福的生活。

在东方的传说里，出逃的公主追寻的不是王子，而是信仰，比如在永泰寺出家的三位公主，她们通过修行实现自我救赎，男人在她们的故事里只是点缀。

公主偏要当尼姑

永泰寺位于登封市西北太室山西麓。从洛阳上高速公路，驱车一小时便至。

此寺始建于北魏时期，是佛教禅宗传入中原后营建的第一座女僧寺院，也是我国现存最早的尼僧佛寺。

寺里很清静，游人寥寥。草木幽深处，几只鸟扑棱着翅膀乍然飞起，掠过大雄宝殿和皇姑楼。

过往的一千多年，这个寺庙静静地守在此处，与世隔绝，不悲不喜。

寺内有一通古碑，上有《重建嵩山永泰寺碑记》。碑文记载，“汉明帝听洛阳妇女阿潘等人出家，为中国女缁(女僧)之始”。

“阿潘”是东汉时期的洛阳女子。汉明帝在位时，佛教传入中原，在东汉京城洛阳开枝散叶。中国第一座官办寺院白马寺，就是当时营建的。

自汉至魏晋、北魏、隋、唐，洛阳长期是中国的政治中心、宗教中心。

起初，佛门收男不收女，中原一带并无比丘尼(俗称尼姑)。

晋代，胡僧昙摩羯多在洛阳设立戒坛，有个姓仲的女信徒带头出家受戒，法号净检。此后，出家修行的比丘尼日渐增多。

北魏佛教兴盛，京都洛阳堪称“佛国”，佛寺数以千计，信徒数以万计。不少皇室女子或为礼佛，或为避乱，在洛阳一带的佛寺出家修行。

永泰寺毗邻洛阳，依山傍水，风景秀美，近水楼台先得月，吸引了三位公主：南北朝时期的转运公主、明练公主、永泰公主。