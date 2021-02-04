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徐衣显在新冠肺炎疫情防控工作专题推进会议上强调：紧之又紧筑牢防线 严之又严坚守底线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.09 08:39

　　昨日上午，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第三次专题会议后，受市委书记江凌委托，市委副书记、代市长徐衣显立即召开专题推进会议，贯彻省委会议精神，强调要强化战时机制不放松，压实四方责任聚合力，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

　　徐衣显强调，一要强化战时机制，紧急紧急再紧急。坚持人民至上、生命至上，充分认识疫情的复杂性、严峻性，树牢问题导向、结果导向，严格落实责任，加强组织领导，做好联防联控。二要封死外来输入，细致细致再细致。详尽流调排查，严格落实日报告、零报告制度，做到逢“阳”必报、接报即查、应查尽查、日收日清，实现人数、人头、位置、管控“四个查清”。坚持人物同防，扎紧“四个口袋”。实行冷链物流总仓制，全面排查、全员检测、全程消杀。强化群防群控，织密织牢基层防线，坚决防止疫情向农村、社区扩散。三要杜绝内部反弹，严格严格再严格。坚持“四集中”、分院分区、分诊分治，做细应急预案，杜绝院感发生。从严规范隔离点管控，落实“三区两通道”等措施，拧紧责任链条，杜绝交叉感染。加快疫苗接种，提高接种比率，抓紧构筑免疫屏障。加快核酸检测，做好全员检测准备，确保一旦发生疫情，能够即时有序有效启动。四要强化应急保障，周密周密再周密。防疫人员、物资、设备全面保持战时状态、达到战时标准。加强重点场所、重点部位、关键环节、关键群体的一线人员工作、生活保障和有序调度。加快物资调拨、应急储备，维护市场秩序。坚持防灾防疫两手抓，开展爱国卫生运动。五要严格督导检查，落实落实再落实。查目标，以实现8月中下旬清零目标为要求、以守住不发生本地感染病例为底线。查规范，严格按指南操作。查作风，干部要深入一线、相关部门要协同联动、应急处置要快速果断。查统筹，疫情防控、灾后重建、经济社会发展要同步推进，确保完成年初预定目标。

　　王军、魏险峰、侯占国、李保兴、贺敏、胡加彬参加会议。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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