洛阳市公办、民办中小学新生报名今日开始

今日8时至14日18时，我市城市区幼升小、小升初适龄儿童少年及其监护人，需网上注册信息、选报学校。
今日8时至14日18时，我市城市区幼升小、小升初适龄儿童少年及其监护人，需网上注册信息、选报学校。
今日8时至14日18时，我市城市区幼升小、小升初适龄儿童少年及其监护人，需网上注册信息、选报学校；报名时间共计6天，14日18时报名平台自动关闭后，将无法再修改或选报学校。
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今年，我市首次使用“河南省义务教育招生平台”(http://ywzs.jyt.henan.gov.cn，以下简称“平台”)进行注册报名。想上公办、民办学校的幼升小、小升初学生，均须通过该平台报名
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幼升小学生、家长
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小升初学生、家长
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