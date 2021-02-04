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孟津平乐人崔令霞返乡制作麻布彩绘作品 带领乡亲共同致富（乡贤返乡创业）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.09 08:24
崔令霞和她的麻布彩绘作品

　　“令霞是个能人，会在麻布上画画，产品远销国外……”在孟津区平乐镇，说起崔令霞，不少人都会伸出大拇指。她返乡创业，制作麻布彩绘作品，带领乡亲共同致富。

　　崔令霞的工作室位于平乐牡丹画创意产业园区。6日，记者驱车来到这里，只见工作室门面不大，里面却别有洞天——四周的墙壁上悬挂有临摹的《伯牙鼓琴图》《合乐图》及各类山水画，展台上摆放着不同类型的扇子、壁挂，上面绘有牡丹花。

　　远看这些作品，和宣纸为底的国画并无区别，走近看才发现这些画都画在麻布上，麻布本身的纹理，被巧妙融入作品之中，别有一番风味。

　　“从2010年至今，我只做了一件事：研究制作麻布彩绘作品。”53岁的崔令霞留着短发，精神而干练。

　　麻布彩绘是在手工编织的麻布上，利用各类天然矿物、植物等提取颜料进行的艺术创作，历史悠久。2008年，在外地经商的崔令霞与麻布彩绘艺术结缘，产生了返乡创业的想法：“我的家乡文化底蕴深厚，是发展文化产业的沃土。国内做麻布彩绘的人不多，我不如回家创业，把这门艺术传承下去。”

　　崔令霞20多岁的时候就离开了家乡平乐镇，到外地打工、创业。她到西安、义马等地，做过物资供应、餐饮等行业，在商界摸爬滚打，积累了丰富的经验。2010年，她回到家乡，创立了洛阳得雅夏布文化传播有限公司，一门心思制作麻布彩绘作品。

　　公司成立之初，崔令霞没有经验可供借鉴，她四处召集人，组建了30余人的绘画和开发设计团队，用一年多时间攻克了纺织手艺、绘画颜料等诸多技术难题。“想画好麻布彩绘画不容易，我们从临摹经典国画开始，起初光买材料练习就花了20多万元。”崔令霞说，经过反复练习，他们的作品也日渐成熟。

　　如今，她已带领团队成功临摹了《洛阳楼图》《唐宫仕女图》《韩熙载夜宴图》等近百幅名画，并以牡丹花、丝绸之路、黄河文化等洛阳元素为主题，制作了不少原创作品。为让麻布彩绘走进更多人的生活，崔令霞开始制作抱枕、扇子、壁挂、镜子等具有实用性的麻布彩绘家居产品。

　　“我记得第一次参加广交会时，这些麻布彩绘画作品和家居产品一亮相就引起国内外客商和艺术界人士的好评。”崔令霞笑道，后来，不断有美国、法国、日本等国的客商、收藏家慕名来到平乐镇考察并订购她的作品。这两年，崔令霞又运用互联网拓宽销路，公司年销售额达到近400万元。

　　麻布彩绘的工序复杂，只制作麻布材料就需要12道工序，如缝制、剪裁、印花等，订单量大时，需要四五十名工人做活儿，带动了乡亲们就业。当地人齐金转经常来此打工，干活利落，最多一天就能赚300多元。

　　崔令霞也经常向乡亲们打听镇上和区里的高校毕业生，如果他们没工作，又对艺术感兴趣，可以来此学习麻布彩绘。“包吃包住，免费提供练习材料，学成后可以留下工作。”崔令霞说，这样做不仅能解决年轻人的就业问题，也能为企业吸纳人才。这些年，她培养150余人学会麻布彩绘，不少人已成为团队里的骨干。

　　今年，麻布彩绘入选孟津区非物质文化遗产，崔令霞更加充满干劲。

　　“我们要将麻布彩绘向着艺术品和实用品两个方向不断发展，多开发具有洛阳特色的文创产品。”她说，自己还会吸纳更多乡亲加入进来，向他们传授技术，并提供就业岗位，与大家一起弘扬传统文化。（记者 何奕儒 通讯员 殷潘丹宁 董洁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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