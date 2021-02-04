本周洛阳多阵雨天气 最高气温33℃

今日洛阳阴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到33℃。

今天是中伏的最后一天，明天就要迎来末伏了。

末伏共10天，是三伏中的最后一伏，此时太阳高度角依然很大，地面从太阳那里获得的能量还很多，因而民间又把末伏称为“秋老虎”。眼下虽然早晚渐有凉意，但白天气温仍然很高，要想真正进入凉爽的秋天，恐怕要到白露节气之后了。

目前虽然已立秋，但我国大部分地区仍处于夏的统治势力范围。从中国天气网发布的“常年立秋日季节分布图”上看，立秋日及以后的一段时间，我国东北大部、华北、黄淮、江南、西南地区仍处于夏季，只有内蒙古部分地区、西北等地进入秋季。中国天气网气象分析师介绍，从常年情况看，无论是平均气温、最高气温，还是最低气温，立秋及以后的一段时间，都是一年当中仅次于大小暑的较热时段，南方甚至有“小暑大暑不算暑，立秋处暑正当暑”的说法。

昨天，市气象局发布新的周天气预报。据最新气象资料分析，12日前后受高空低槽和地面冷空气影响，我市有分布不均的阵雨、雷阵雨，局地大雨或暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。具体预报如下。

今天：阴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到33℃。

明天：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温23℃到32℃。

11日(周三)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，气温23℃到31℃。

12日(周四)：阴天有阵雨或雷阵雨，局地暴雨，气温23℃到30℃。

13日(周五)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温22℃到27℃。

14日(周六)：多云，气温21℃到28℃。

15日(周日)：多云到晴天，气温22℃到29℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)