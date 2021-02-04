洛阳文化场馆云营业 线上服务不打烊

记者昨日从市文化广电和旅游局了解到，全市各级公共文化场馆近日因疫情防控需要暂时关闭，各场馆将通过线上平台，积极推送优质数字文化资源，宣传防疫和健康知识，丰富群众精神文化生活。

记者昨日从市文化广电和旅游局了解到，全市各级公共文化场馆近日因疫情防控需要暂时关闭，各场馆将通过线上平台，积极推送优质数字文化资源，宣传防疫和健康知识，丰富群众精神文化生活。

连日来，市图书馆通过微信公众号推荐优秀读物。立秋当天，市图书馆微信公众号发文推荐《中国时间二十四节气》《小河秋意图》《四季儿歌·秋》等适合不同年龄段读者的秋季主题图书，读者可以直接识别文章中的二维码进行在线阅读。

7日下午，市少年儿童图书馆通过抖音直播，带小朋友们“云逛”二十四节气文化艺术展。通过镜头和主播的讲解，孩子们认识了五谷和许多自然材料，通过线上艺术展的形式，一起感受农耕文化，学习二十四节气知识，感受秋天的色彩。

涧西区图书馆加强微信公众号《涧图听书》《涧图有声》栏目的推送，通过文字、图片、音频、视频等形式，为读者推荐党史故事、绘本故事等，让读者足不出户享受全方位的阅读服务，深受读者欢迎。

“大家好，我是市舞蹈家协会会员、海燕舞蹈中心的刘青老师，今天我们一起来学习维吾尔族舞……”近日，新安县文化馆通过微信公众号开设全民艺术“云课堂”，让广大市民在家也能舞起来。

昨日，洛龙区周末文化客厅“云端阅读”双月活动拉开帷幕。洛龙区图书馆将充分发挥洛龙区文体中心、城市书房、村(社区)文化合作社、市民艺术夜校等文化阵地的作用，以“精彩洛龙”新媒体矩阵为主要发布平台，通过“云交流”“云分享”“云互动”三大类线上节目，为广大读者精心推出好书推荐、名家交流、艺术赏析、文化生活等丰富内容。

此外，全市各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房，因在闭馆期间外借图书归还期限超期的，按闭馆时间顺延，相关信息请关注洛阳市图书馆网站和微信公众号。（记者 李冰 通讯员 李俊杰）