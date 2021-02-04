洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳文化场馆云营业 线上服务不打烊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.09 08:19

　　记者昨日从市文化广电和旅游局了解到，全市各级公共文化场馆近日因疫情防控需要暂时关闭，各场馆将通过线上平台，积极推送优质数字文化资源，宣传防疫和健康知识，丰富群众精神文化生活。

　　连日来，市图书馆通过微信公众号推荐优秀读物。立秋当天，市图书馆微信公众号发文推荐《中国时间二十四节气》《小河秋意图》《四季儿歌·秋》等适合不同年龄段读者的秋季主题图书，读者可以直接识别文章中的二维码进行在线阅读。

　　7日下午，市少年儿童图书馆通过抖音直播，带小朋友们“云逛”二十四节气文化艺术展。通过镜头和主播的讲解，孩子们认识了五谷和许多自然材料，通过线上艺术展的形式，一起感受农耕文化，学习二十四节气知识，感受秋天的色彩。

　　涧西区图书馆加强微信公众号《涧图听书》《涧图有声》栏目的推送，通过文字、图片、音频、视频等形式，为读者推荐党史故事、绘本故事等，让读者足不出户享受全方位的阅读服务，深受读者欢迎。

　　“大家好，我是市舞蹈家协会会员、海燕舞蹈中心的刘青老师，今天我们一起来学习维吾尔族舞……”近日，新安县文化馆通过微信公众号开设全民艺术“云课堂”，让广大市民在家也能舞起来。

　　昨日，洛龙区周末文化客厅“云端阅读”双月活动拉开帷幕。洛龙区图书馆将充分发挥洛龙区文体中心、城市书房、村(社区)文化合作社、市民艺术夜校等文化阵地的作用，以“精彩洛龙”新媒体矩阵为主要发布平台，通过“云交流”“云分享”“云互动”三大类线上节目，为广大读者精心推出好书推荐、名家交流、艺术赏析、文化生活等丰富内容。

　　此外，全市各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房，因在闭馆期间外借图书归还期限超期的，按闭馆时间顺延，相关信息请关注洛阳市图书馆网站和微信公众号。（记者 李冰 通讯员 李俊杰）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳唐寺门立交和塔湾立交今日全面通...
  • 洛阳航空航天产业园项目加快推进【组图】
  • 洛阳疾控紧急提醒：天再热也必须戴好...
  • 因防控措施不力 洛龙区29家门店被关停
  • 即日起，洛阳进京客车及旅游包车暂停运营
  • 本周洛阳多阵雨天气 最高气温33℃
  • 及时打疫苗有多重要？洛阳疾控专家权...
  • 今日起，瀍河区餐饮单位全面取消堂食
  • 老城区：疫情防控 辖区餐饮店停止堂食
  • 老城区12岁至17岁学生接种新冠疫苗
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳唐寺门立交和塔湾...
    打造现代化耐材产业园 ...
    直播带货 助力乡村振兴
    洛阳航空航天产业园项...
    精彩热帖

    雨中路人

    游园一景

    南瓜花开也漂亮

    路边花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605