疫情期间办理社保业务 可通过这几个网络平台

为落实疫情防控期间政务服务“不见面办理”要求，减少人员聚集，8日，市社保中心对外公布多种社保业务在线办理方式，同时倡导广大市民，如无必要，尽量不到各级社保经办大厅现场办事或咨询，确有需要的，请严格遵守“佩戴口罩、测量体温、出示健康码”等疫情防控要求。

为落实疫情防控期间政务服务“不见面办理”要求，减少人员聚集，8日，市社保中心对外公布多种社保业务在线办理方式，同时倡导广大市民，如无必要，尽量不到各级社保经办大厅现场办事或咨询，确有需要的，请严格遵守“佩戴口罩、测量体温、出示健康码”等疫情防控要求。 为落实疫情防控期间政务服务“不见面办理”要求，减少人员聚集，8日，市社保中心对外公布多种社保业务在线办理方式，同时倡导广大市民，如无必要，尽量不到各级社保经办大厅现场办事或咨询，确有需要的，请严格遵守“佩戴口罩、测量体温、出示健康码”等疫情防控要求。 个人社保业务办理方式： 1.参保人员可登录“河南省社会保障网上服务平台”，选择“个人办事通道”，按提示办理、查询相关社保业务。 2.参保人员可用手机下载“河南社保”App，注册后办理、查询相关社保业务。 3.参保人员可在手机应用商城下载“豫事办”App，注册后办理、查询相关社保业务。 参保单位社保业务办理方式： 参保单位可登录“河南省社会保障网上服务平台”，选择“单位办事通道”，按提示办理、查询相关社保业务。 参保人员和参保单位如需咨询，可电话联系市社保中心有关科室。 参保登记科：60652595、60652611 机关事业养老保险科：60652336 企业职工养老保险科：60652596 城乡居民养老保险科：69933556 工伤保险科：60652597、60652599 失业保险科：60652603、69933598 (洛报融媒记者 牛鹏远)