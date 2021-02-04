洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

疫情期间办理社保业务 可通过这几个网络平台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.08 17:57

　　为落实疫情防控期间政务服务“不见面办理”要求，减少人员聚集，8日，市社保中心对外公布多种社保业务在线办理方式，同时倡导广大市民，如无必要，尽量不到各级社保经办大厅现场办事或咨询，确有需要的，请严格遵守“佩戴口罩、测量体温、出示健康码”等疫情防控要求。

　　个人社保业务办理方式：

　　1.参保人员可登录“河南省社会保障网上服务平台”，选择“个人办事通道”，按提示办理、查询相关社保业务。

　　2.参保人员可用手机下载“河南社保”App，注册后办理、查询相关社保业务。

　　3.参保人员可在手机应用商城下载“豫事办”App，注册后办理、查询相关社保业务。

　　参保单位社保业务办理方式：

　　参保单位可登录“河南省社会保障网上服务平台”，选择“单位办事通道”，按提示办理、查询相关社保业务。

　　参保人员和参保单位如需咨询，可电话联系市社保中心有关科室。

　　参保登记科：60652595、60652611

　　机关事业养老保险科：60652336

　　企业职工养老保险科：60652596

　　城乡居民养老保险科：69933556

　　工伤保险科：60652597、60652599

　　失业保险科：60652603、69933598

　　(洛报融媒记者 牛鹏远)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 24小时值守，严把高速路口输入关（牢...
  • 紧急通知！洛阳市暂停开放体育健身场所
  • 洛阳警方启动全市高速公路收费站治安...
  • 老城十字街夜市关闭 洛邑古城景区闭园
  • 探秘核酸检测全程
  • 今天立秋，洛阳最高气温33℃仍暑气旺盛
  • 织密乡村“防疫网”（牢牢掌握工作主...
  • 洛阳市警方依法严打妨害疫情防控违法...
  • 疫情防控不大意 外出就餐要注意
  • 核酸检测，您准备好了吗
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    状态良好！洛阳地铁2号...
    洛阳北郊机场再次升级...
    洛阳冰玉制冷设备制造...
    防疫标语接地气 只为走...
    精彩热帖

    宜阳南环路建设者

    俯瞰紫薇城

    夏花之绚烂

    雨中的荷花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605