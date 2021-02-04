即日起，洛阳进京客车及旅游包车暂停运营

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，因北京市8日起暂停除天津市、河北省之外其他省(自治区、直辖市)的进出京长途客运班线、旅游包车业务，8日起，河南省进出京长途客运班线和旅游包车业务也需暂停运营，恢复运营时间另行通知。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，因北京市8日起暂停除天津市、河北省之外其他省(自治区、直辖市)的进出京长途客运班线、旅游包车业务，8日起，河南省进出京长途客运班线和旅游包车业务也需暂停运营，恢复运营时间另行通知。(洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 王连朋)