即日起，洛阳进京客车及旅游包车暂停运营

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，因北京市8日起暂停除天津市、河北省之外其他省(自治区、直辖市)的进出京长途客运班线、旅游包车业务，8日起，河南省进出京长途客运班线和旅游包车业务也需暂停运营，恢复运营时间另行通知。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，因北京市8日起暂停除天津市、河北省之外其他省(自治区、直辖市)的进出京长途客运班线、旅游包车业务，8日起，河南省进出京长途客运班线和旅游包车业务也需暂停运营，恢复运营时间另行通知。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，因北京市8日起暂停除天津市、河北省之外其他省(自治区、直辖市)的进出京长途客运班线、旅游包车业务，8日起，河南省进出京长途客运班线和旅游包车业务也需暂停运营，恢复运营时间另行通知。(洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 王连朋)
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