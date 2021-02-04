考生看过来！专科提前批、高职高专批征集志愿时间公布

洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，8日，省招办确定了专科提前批、高职高专批的录取和征集志愿时间，其中专科提前批征集志愿填报时间为8月11日，高职高专批征集志愿填报时间为8月17日。

洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，8日，省招办确定了专科提前批、高职高专批的录取和征集志愿时间，其中专科提前批征集志愿填报时间为8月11日，高职高专批征集志愿填报时间为8月17日。

据介绍，受前期暴雨灾害和当前疫情影响，我省高招录取时间根据实际进行了调整，调整后相关批次录取和征集志愿时间如下：

【专科提前批(含体育、艺术、对口专科等)】

录取时间为8月8日至10日；征集志愿填报时间为8月11日；征集志愿录取时间为8月12日。

【高职高专批】

录取时间为8月14日至16日；征集志愿填报时间为8月17日；征集志愿录取时间为8月18日。

市招生考试中心有关负责人提醒广大考生，考生应确认自己的录取状态，如果尚未被任何院校录取，录取状态显示为“自由可投”，就说明考生没有被高校录取，可以参加该批次录取结束后的征集志愿。

此外，对于本科二批落选考生，未填报专科志愿的，也可以参加专科的征集志愿。有的高校一次征集志愿后，仍然没有完成招生计划，可能进行第二次征集志愿，考生要在做好疫情防控的情况下，密切关注相关信息。（洛报融媒记者 孟山）