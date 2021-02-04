“身康健 共抗疫”：停止结伴锻炼 得到大家响应【视频】

微风不燥，习习拂面。8日6时20分前后，在洛龙区的定鼎门广场，一些市民在进行散步、快步走等晨练。广场西北角处隐约传来欢快的歌声，55岁的陈宝玲跟着节奏踩点舞动，额头上满是汗珠。在她身后二三米处，两位路过的晨练者悄悄加入。

微风不燥，习习拂面。8日6时20分前后，在洛龙区的定鼎门广场，一些市民在进行散步、快步走等晨练。广场西北角处隐约传来欢快的歌声，55岁的陈宝玲跟着节奏踩点舞动，额头上满是汗珠。在她身后二三米处，两位路过的晨练者悄悄加入。

陈宝玲的家与定鼎门广场的直线距离不足1公里，由于条件便利，她几乎每天都到广场上跳舞锻炼，这已成为她生活的一部分。久而久之，她和一些同龄人组建了舞蹈团队，平常有百人左右一起锻炼，“人多气氛好，大家劲儿更足”。

近日，疫情防控形势严峻，他们的广场舞活动也按下了暂停键。陈宝玲说：“疫情防控，人人有责。每个人做好自身防疫，就是对全社会防疫的最大贡献。”接到社区的疫情防控通知后，她第一时间在微信群里告知大家停止结伴锻炼，姐妹们纷纷响应。

“我一直坚持锻炼，广场舞就跳了十几年。”陈宝玲说，最近，她总是早上6点左右出门晨练，除了快走、跑步外，在人少的地方，她会停下来跳几段广场舞。此外，她和其他几位舞友通过直播、微信视频等方式线上为爱好者进行广场舞、健身舞等培训，倡导全民健身、科学健身。

“疫情期间更要坚持锻炼，提高自身免疫力。线上培训满足了大家的社交需求，也是保护自己保护他人的好方法。”陈宝玲说，相信通过大家共同努力，我们一定能“疫”战得胜，到时候，姐妹们将重新聚到一起，欢快地舞动健康、幸福的生活。（洛报融媒记者 郭学锋 文/图/视频）