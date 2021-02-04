“身康健 共抗疫”：化整为零健步走 个人防护先做好【视频】

7日傍晚，在瀍河区洛浦公园内的朱樱塔下，3名中年人戴着口罩，每人之间保持着两三米的距离，正在公园道路上健步走锻炼。

7日傍晚，在瀍河区洛浦公园内的朱樱塔下，3名中年人戴着口罩，每人之间保持着两三米的距离，正在公园道路上健步走锻炼。

“每天一小时，走上6公里，身体越来越好，近5年来没有感冒过。”50岁的常爱珍是健走队成员，对于健步走带来的收获，她深有体会。

“接到市体育局有关疫情防控的通知后，我们健走队立刻化整为零，不聚集、不扎堆，错峰锻炼，每次健身人数不超过3个人，并做好个人防护、保持合理距离。”56岁的温润莲家住老城区青年宫附近，参加健步走已经十年，常年在朱樱塔附近和大家一起锻炼。近期，她们改变了健步走的锻炼形式，做到防控、锻炼两相宜。

洛阳市登山户外协会徒步运动委员会副主任王兰江说，目前全市有32支健步队，有近3000人常年锻炼。之前，每支健走队会在晚上开展集体活动，近期按照防控要求，转为个人锻炼的形式，不再组织集体活动。协会还组织了检查组，到各个健走队经常锻炼的区域进行明察暗访，了解防控措施执行情况。总体来看，广大市民健身爱好者较好落实防控措施，同时满足了健身需求。(洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 黄胜文)