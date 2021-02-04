停电通知：洛阳部分景观亮化设施暂停供电 涉及桥梁、楼宇……

8日，记者从市城市管理局获悉，受前期部分煤矿停产、铁路中断、汛情等因素影响，全省火电厂存煤量持续下降，供电形势紧张。 8日，记者从市城市管理局获悉，受前期部分煤矿停产、铁路中断、汛情等因素影响，全省火电厂存煤量持续下降，供电形势紧张。为确保全省电网安全稳定运行，我省启动第三轮次有序用电。 根据市政府要求，7日起，洛阳城市区部分楼宇、桥梁等景观亮化工程暂停供电(不包括路灯)，具体恢复时间另行通知。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)