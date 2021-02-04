停电通知：洛阳部分景观亮化设施暂停供电 涉及桥梁、楼宇……

8日，记者从市城市管理局获悉，受前期部分煤矿停产、铁路中断、汛情等因素影响，全省火电厂存煤量持续下降，供电形势紧张。
8日，记者从市城市管理局获悉，受前期部分煤矿停产、铁路中断、汛情等因素影响，全省火电厂存煤量持续下降，供电形势紧张。
8日，记者从市城市管理局获悉，受前期部分煤矿停产、铁路中断、汛情等因素影响，全省火电厂存煤量持续下降，供电形势紧张。为确保全省电网安全稳定运行，我省启动第三轮次有序用电。
根据市政府要求，7日起，洛阳城市区部分楼宇、桥梁等景观亮化工程暂停供电(不包括路灯)，具体恢复时间另行通知。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605