洛阳市洛龙区“云端阅读”双月活动启动 线上也能“拜师学艺”！

为提高公共文化服务空间效能，强化疫情防控措施，今日，洛龙区周末文化客厅“云端阅读”双月活动拉开帷幕！

为提高公共文化服务空间效能，强化疫情防控措施，今日，洛龙区周末文化客厅“云端阅读”双月活动拉开帷幕！

洛龙区城市书房的交流分享活动和知识服务将从线下转移到线上，读者足不出户就能体验“指尖阅读”的乐趣。

本次活动将聚合文化专家、网红主播、名校名师和网络文化平台、新媒体等精锐资源，以“精彩洛龙”新媒体矩阵为主要发布平台，通过“云交流”“云分享”“云互动”三大类线上节目，采用直播、录播、互动等形式，为市民推出好书推荐、名家交流、艺术赏析、文化生活等精彩内容。

活动亮点有哪些？一起看看吧！

亮点一：网络直播“云交流”

8日起，每周末晚7时至8时将直播“网络直播云交流”活动。每期围绕一个主题，通过名师做客、阅读分享、经典诵读、访谈沙龙等形式，关注健康、人文、教育、旅游等内容，让群众在“云端”受益。

亮点二：短视频“云分享”

8日起，洛龙区将邀请各领域名家出镜，打造趣味性高、科普性强的“爆款”短视频，带您关注健康、艺术、历史等领域。

亮点三：好书“云推荐”

最近有哪些热门书籍？本地神秘主播、网红达人将通过好书“云推荐”等子栏目为您推介热门书籍，并带领读者诵读经典，一起用声音感受文章之美。

亮点四：参与就有机会领好礼

为了增加互动性，工作人员为您安排了经典合诵展示赛、有奖评论等线上活动，您还可以与网红主播“合拍”诵读。活动还设置了相应的礼品，快来参与领好礼吧。

“洛龙周末文化客厅是当前依托城市书房等公共文化服务空间，延伸文化服务打造的全新品牌。”洛龙区委宣传部相关负责人介绍，“云端阅读”双月活动为洛龙周末文化会客厅活动的“线上版本”，以洛龙区“两中心”技术支撑为依托，以网络连线打破疫情期间人与人之间的物理阻隔，让市民读者足不出户尽享高品质、多品类的阅读文化服务。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 谢芳 文/图）