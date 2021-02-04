“身康健 共抗疫”：居家也能享受骑行快乐【视频】

一辆公路自行车、一个骑行台、一个App，这就是洛阳骑行爱好者路振东居家骑行的“法宝”。

一辆公路自行车、一个骑行台、一个App，这就是洛阳骑行爱好者路振东居家骑行的“法宝”。

30岁的路振东从事软件行业，今年3月加入我市一家公路骑行车队。“骑行的初衷是想找些同伴一起锻炼身体。”他说，平常，他们每周起码组织3次骑行团队活动，参加人数在三四人到十几人不等。

上周，因为疫情防控力度加大，骑行队所有团队活动都取消了。路振东起初考虑过一个人去骑行，“但一个人骑行很枯燥很累，如果骑不熟悉的路线还有点危险”。他这才想起，今年6月，为了下雨天能在家骑行，他买一个骑行台，现在刚好能派上用场。

“只要把骑行台安装在自行车后轱辘的位置，插上电源后就能实现原地骑自行车。”路振东说。7日下午，洛报融媒记者在路振东家中看到，骑行台高度约30厘米、长度约40厘米，一辆公路自行车加一个骑行台只需要四五平方米的位置就能放下。

为了提升居家骑行的乐趣，路振东还在平板电脑上下载了一个骑行App。将骑行台和App连接后，不仅有全国各地的骑行路线供他选择，体验爬坡模式等虚拟路线，还可以和网友一起线上骑行。

现在，路振东早上或晚上在家骑行1小时，隔天骑行一次。每次骑行前，他会像外出骑行一样穿上骑行服，“一方面是因为骑行服更舒适，另一方面也是为了营造户外骑行的氛围”。(洛报融媒记者 王雨 文/图/视频)