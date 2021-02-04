因防控措施不力 洛龙区29家门店被关停

今日洛报融媒记者从洛龙区市场监管局获悉，因疫情防控措施不力，该区29家门店被关停。
今日洛报融媒记者从洛龙区市场监管局获悉，因疫情防控措施不力，该区29家门店被关停。
今日洛报融媒记者从洛龙区市场监管局获悉，因疫情防控措施不力，该区29家门店被关停。
疫情防控工作以来，洛龙区市场监管局快速严格落实各级疫情防控措施，并印发两万份疫情防控承诺书到辖区“九小”门店宣传张贴。8月7日晚，该局主要领导带队，对辖区冷链物流、药房门店和餐饮门店等重点单位进行排查。检查过程中，洛龙区市场监管局执法人员对29家不符合疫情防控要求的门店进行坚决关停，分别是：
洛阳康达大药房连锁有限公司普济药店
河南张仲景大药房股份有限公司洛阳金城寨街店
洛阳市洛龙区美罗济汇药房有限公司
河南张仲景大药房股份有限公司洛阳展览路店
洛阳万家康大药房连锁有限公司龙和店
河南张仲景大药房股份有限公司洛阳科大店
洛阳市汉声唐韵艺术培训有限公司
洛阳市洛龙区杜国梁中西医门诊部
河南张仲景大药房股份有限公司洛阳洛宜中路店
洛阳汉华商贸有限公司五环分店
洛阳市洛龙区泉璐百货商店
洛阳市洛龙区史留辉小吃店
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