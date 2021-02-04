“身康健 共抗疫”：健身气功在线练 积极备战全运会【视频】

打开平板电脑，连上无线网络，登录视频会议软件……7日下午，洛阳市健身气功协会教练员郑强芬通过网上教学的方式，指导队员练习八段锦，备战第十四届全国运动会。

打开平板电脑，连上无线网络，登录视频会议软件……7日下午，洛阳市健身气功协会教练员郑强芬通过网上教学的方式，指导队员练习八段锦，备战第十四届全国运动会。

今年7月，洛阳市健身气功协会的2支代表队18名选手以优异的成绩通过了河南省“我要上全运”全省选拔赛，将代表河南参加第十四届全国运动会。

“为了备战全运会，大家每天利用早晨和晚上的时间训练，一天能练5个小时。”市健身气功协会会长祝京媛说。近期，按照疫情防控的要求，队员们转为线上教学、训练，通过视频会议的形式，开展居家锻炼，避免拥挤扎堆，保证了健康安全和训练要求。

“刘老师，做‘双手托天理三焦’的时候，肘部关节一定要伸直。石老师，‘左右开弓似射雕’的动作，上臂和肩部的肌肉要适当放松，不要过于紧张……”练完一套八段锦，满头大汗的郑强芬又通过电脑屏幕给队员们挨个纠正动作，十分投入。

训练的方式有所改变，但是大家备战全运会的热情却没有降低。不能集体练习，涧西区的李彦来老师，就趁着暑假每天给自己加码，近两个月瘦了十几斤；59岁的刘玉秋，训练特别认真，前些天她不慎扭伤了腰部，可是每次视频训练，她都坚持观看，揣摩每个动作细节，伤情好转后，她就立刻重返在线训练。

“代表全省参加全运会，是无上的荣誉。”郑强芬说，大家会严格落实疫情防控的要求，继续做好线上训练，以饱满的状态出征全运会，为梦想拼搏，向全国人民展现洛阳风采。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）