洛阳唐寺门立交和塔湾立交今日全面通车【视频】

8日上午，位于洛阳市瀍河区的唐寺门立交和塔湾立交全面通车，标志着洛阳市东部大动脉——三川大道全线贯通。
8日上午，位于洛阳市瀍河区的唐寺门立交和塔湾立交全面通车，标志着洛阳市东部大动脉——三川大道全线贯通。
8日上午，位于洛阳市瀍河区的唐寺门立交和塔湾立交全面通车，标志着洛阳市东部大动脉——三川大道全线贯通。
唐寺门立交
唐寺门立交位于三川大道、邙岭大道、瀍涧大道三条城市主干道交会处，北起瀍涧大道、南至陇海铁路、西起焦柳铁路、东至二广高速白马寺收费站，主线为双向六车道，其中南北向三川大道段高架主线长1.2公里，东西向邙岭大道段高架主线长1.6公里。该立交采用全互通式立体交叉的设计方案，上下共5层，设置8条匝道，地面辅道为双向四车道。
塔湾立交
塔湾立交位于中州东路与三川大道交会处，北接唐寺门立交、南连九都路李城桥立交、西起启明南路西侧、东至机车厂路。该立交主线为双向6车道，局部为双向8车道，是全互通式3层立交，配套建设6条匝道，地面辅道为双向6车道。
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