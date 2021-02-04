明日起，洛阳取消限行！

为做好当前新冠肺炎疫情防控和防汛等工作，根据相关法律法规的规定，经报请上级批准，决定自2021年8月9日起，解除城市区机动车尾号限行措施，具体恢复时间另行公告。

公 告

为做好当前新冠肺炎疫情防控和防汛等工作，根据相关法律法规的规定，经报请上级批准，决定自2021年8月9日起，解除城市区机动车尾号限行措施，具体恢复时间另行公告。

洛阳市公安局交通警察支队

2021年8月8日