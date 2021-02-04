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洛报购时惠五年耕耘，中！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.07 18:38

服务洛城百万市民展现党媒电商责任担当
洛报购时惠五年耕耘中！

　　“数”说五年

　　洛报购时惠商城作为本土最具规模的同城电商平台，运营5年，始终坚持“正品·半日达”的核心服务理念，以全品类的产品覆盖，为广大市民提供足不出户、速配到家的全新网购服务。自2016年上线以来，自建技术平台，自主研发全链条运营及管理平台，累计取得32项计算机软件著作权，获得国家高新技术企业、国家中小型科技企业等多项资格认证，并荣获“中国报业第一届创新奖”。

　　组建专业团队，研发采购、仓储、运营、技术、物流、客服六大系统。拥有100余特产直供基地，500余品牌合作商，现有注册会员20万+，用户访问量达5000多万人次，累计订单额突破2.5亿元。

　　责任先行

　　帮扶助农 步履不停

　　购时惠网上商城积极发挥媒体优势，以新闻视角传播正能量，挖掘农户背后的故事，搭建农产品销售通道，实现点对面、面对面高效助农。采购专员产地直采、自有物流即时配送，实现田间地头到市民餐桌的无缝对接。

　　五年时间，持续举办扶农助农公益活动，搭建爱心市民、爱心企业帮扶困难农户的线上桥梁，帮扶地区远至新疆、四川等地，近至栾川、嵩县、洛宁、孟津、伊川、宜阳、汝阳、新安、汝州、陕州等地，累计帮扶销售农副产品数百吨。

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[ 责任编辑：潘亮]
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