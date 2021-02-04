未严格落实疫情防控措施 瀍河区8家商户被关停

7日洛报融媒记者从瀍河区市场监管局获悉，8家商户未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，该局对其进行关停处置。

7日洛报融媒记者从瀍河区市场监管局获悉，8家商户未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，该局对其进行关停处置。 7日洛报融媒记者从瀍河区市场监管局获悉，8家商户未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，该局对其进行关停处置。 为有效防范疫情输入和传播风险，近日，瀍河区市场监管局多次召开紧急会议安排部署疫情防控工作，对辖区内零售药店、冷链食品经营户、食品小经营店、小餐饮店、冷库等环节开展拉网式检查、督导。 检查过程中，瀍河区市场监管局执法人员对不严格落实疫情防控措施相关要求，未严格落实进店顾客“三个一”要求，即戴口罩、量体温、查验健康码等措施的8家商户进行关停处置。 关停商户名单 1、洛阳宝神鹿大药房君河湾店 2、洛阳市九九大药房(夹马营路) 3、洛阳安德莉亚蛋糕房恒大店 4、洛阳丹尼斯超市恒大分店 5、洛阳市瀍河区大石桥张记羊肉汤馆 6、洛阳市瀍河区马坡胜利冷库 7、瀍河区启明西路红薯面条餐饮店 8、瀍河区傻乐瓜子机车厂店 (洛报融媒记者 李岚 通讯员 杨波 文/图)