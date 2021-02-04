请注意！洛阳各博物馆明日起闭馆

刚刚，洛报融媒记者获悉，根据当前疫情防控形势，为避免人员聚集，洛阳各博物馆将于8月8日起暂停开放，具体恢复开放时间将另行通知，请大家支持与理解。

刚刚，洛报融媒记者获悉，根据当前疫情防控形势，为避免人员聚集，洛阳各博物馆将于8月8日起暂停开放，具体恢复开放时间将另行通知，请大家支持与理解。

需要注意的是，暂停开放期间，已经预约成功的预约码将自动失效，所有线下社会教育活动也将同步取消。在闭馆期间，各博物馆将持续推出线上的展览和社会教育活动，期待大家的参与。(洛报融媒记者 智慧 实习生 李玉冰 文/图)