洛阳移动为乡村防疫、防汛装上“千里眼”“顺风耳”

8月6日，在洛宁县兴华镇董寺村疫情值班的村委委员程相涛，正在用手机APP，通过远在村口、具有双向语音交流和人脸识别功能摄像头喊话：“全宝河桥上的是的**吗？请你到村口疫情值守点接受体温测量和行程码核验。疫情期间，为了全村的健康，请配合村委防疫工作。”

8月6日，在洛宁县兴华镇董寺村疫情值班的村委委员程相涛，正在用手机APP，通过远在村口、具有双向语音交流和人脸识别功能摄像头喊话：“全宝河桥上的是的**吗？请你到村口疫情值守点接受体温测量和行程码核验。疫情期间，为了全村的健康，请配合村委防疫工作。”

董寺村的云广播有效覆盖全村的家家户户

“顺风耳”大大提高乡村疫情防护效率

程相涛介绍说，进入8月以来，疫情防护升级，董寺村通过进村路口的摄像头、人脸识别系统等功能，构建了一套严格的”防护网”，凡是有异常车辆和人员经过摄像头，村干部手机会自动接收到提醒，然后可以通“大喇叭”喊话，提醒入村人员到指定地点接受检测，真正做到一个不漏，大大提高了防疫效果和效率。

程相涛提到的“大喇叭”，利用手机远程实现疫情监测工作的这套系统，是中国移动洛阳洛宁移动分公司为该村试点建设“平安其中“5G云广播”应用的一个场景。

与传统喇叭相比，5G云广播具备安全性好，集成度高，扩展性强，建设成本低，管理便捷等特点，不仅能进行现场喊话，还能将文本、短信等内容直接转为广播，还能接入三方信息发布平台，为村民带来包括防疫知识和政策科普、法律、农业生产、农村生活等方面的新信息。

董寺村4面环山，全村200多户，常驻人口500多口，多为老年和儿童，由于老年人使用智能手机少，汛期、疫情期间信息获取渠道有限。“多亏了这个利器，我每天会通过手机发送广播，播报将天气、汛情、疫情和注意事项进行广播和传达，这广播能覆盖各家各户，随时互通消息。在外打工的人，也可以通过手机APP观看到村里的情况，让他们安心外工作。”，程相涛边展示手机边自豪地说。

多亏有了“千里眼”，提醒避免了一起洪水意外

7月24日，董寺村数公里外一场大雨引发多宝河上游河道洪水爆涨，早有预警的村干部，通过上游河道边的摄像头及时获取了洪水汛情。程相涛说，通过综合监控画面检测，有一个村民有正在河道里放牛，有两个小孩在河道小溪里玩耍，完全没有意识到上游洪水带来的险情。程相涛说，多亏有了这套系统，我及时通过手机和大喇叭、摄像头建立起的联系，喊话提醒紧急撤离。由于发现早，村民人身和财产没受收到任何损失。

在汛期，村民也可以通过手机上传河道、道路险情图片和视频共享，有效提醒注意安全防范工作。

移动工作人员在测试具有双向喊话、人脸识别功能的智能摄像头

程相涛回忆7.24洪水汛情时的情景

让数据多跑路，给平安乡村添上羽翼

中国移动洛阳洛宁分公司总经理白翔介绍，为支持董寺村数字乡村建设，洛宁移动早在2019年9月就实现了该村的5G网络覆盖,并在镇政府的大力支持下，运用人工智能、人脸识别、音视频、5G等技术，为董寺村部署了立体智能摄像头，架起5G云广播，搭建一套数字乡村综合治理监控平台，实现了实时监控、异常事件告警、乡村治理等功能，通过设备远程操作、数据上云存储等方式，既解决了农村看家护院，村委会基层治安、卫生防控管理的刚性需求，又能让外出的村民通过电脑或手机实时关注家中留守的老人小孩，大大提升了村民们的安全感及幸福感。

让数据多跑路，让老百姓少跑腿，为解决服务群众“最后一公里”的问题，白翔表示，下一步，洛宁移动将围绕生产一张图、治理一张图、服务一张图，完善特色服务，实现农村政务信息资源的共享开放与有效整合，让乡村综合治理更加直观、精准和智能，不断扩大乡村使用规模，为乡村的基层管理、便民服务提供便利，广泛惠及百姓。

党员通过平台接受学习

“平安乡村”手机界面，目前已成为董寺村村委管理的有力助手

⑧