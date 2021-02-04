洛阳市互联网信息办公室、洛阳市公安局关于依法严厉打击网络谣言、规范网络传播秩序的通告

近期，国内疫情多点散发，我省疫情防控形势复杂严峻。为进一步净化网络生态环境，助力疫情防控工作，洛阳市互联网信息办公室、洛阳市公安局根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网群组信息服务管理规定》等相关法律法规，就依法严厉打击网络谣言、规范网络传播秩序通告如下。

洛阳市互联网信息办公室 洛阳市公安局

关于依法严厉打击网络谣言 规范网络传播秩序的

通告

近期，国内疫情多点散发，我省疫情防控形势复杂严峻。为进一步净化网络生态环境，助力疫情防控工作，洛阳市互联网信息办公室、洛阳市公安局根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网群组信息服务管理规定》等相关法律法规，就依法严厉打击网络谣言、规范网络传播秩序通告如下：

一、严禁编发传播不实信息。广大网民要提高对网上信息的甄别能力，不得随意转发、扩散和传播未经官方证实的消息；自觉做守法公民，不造谣、不信谣、不传谣，对已发布、转发或评论的虚假信息要及时予以删除，无法删除的要及时辟谣，主动消除不良影响。

二、尊重和保护个人隐私。不得通过网络发布和传播涉及公民个人隐私的信息，不得从事侵害他人名誉、隐私的网络非法活动。

三、切实履行主体责任。全市各类网站论坛、新媒体平台、自媒体账号，要严格遵守互联网法律法规，加强从业人员管理培训，规范信息内容发布审核。

四、互联网群组建立者、管理者要认真履行群组管理责任，规范群组网络行为和信息发布，群组成员在参与群组信息交流时，应当遵守相关法律法规，文明互动、理性表达，共同构建健康有序的网络群体空间。

五、自觉抵制网络谣言。发现微信群、朋友圈、微博、贴吧、抖音等网络平台传播的没有正规来源的聊天截图、视频、音频、文字等信息时，不随意转发、传播，要主动向网信、公安部门举报。

六、严厉打击违法违规行为。对通过网络发布、传播的虚假信息或谣言，造成严重社会影响的，网信、公安部门将依法依规坚决打击，严肃追究发布者、转发者、管理者(群主)等人员的相关法律责任。

网络不是法外之地。在此，我们呼吁广大网民要提高警惕，树立法治意识，增强辨别能力，自觉遵守法律法规，以实际行动共同维护健康有序的网络环境和社会秩序。欢迎广大网民和群众投诉举报网络谣言、违法和不良信息。

举报电话：0379-63310381(市网信办)

110，0379-63133121(市公安局)

举报邮箱：lyjubao@163.com

洛阳市互联网辟谣平台：https://piyao.lyd.com.cn/

洛阳市互联网信息办公室

洛阳市公安局

2021年8月7日②