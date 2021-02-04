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他希望获得爱心资助，用读书把握未来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.07 09:50

侯依明展示他的大学录取通知书

　　“对我来说，读书是最好的出路。”昨日，宜阳县莲庄镇孙留村18岁的侯依明，手拿刚刚收到的大学录取通知书坚定地说，“我想上学。”

　　毕业于宜阳县第一高级中学的侯依明，在今年高考中取得理科527分的成绩，目前已被河南工业大学材料类专业录取。

　　多次提及“我想上学”四个字

　　对于高考完的这个暑假，侯依明原本有不少计划，其中最重要的一项就是打工赚钱攒学费，但由于疫情影响，不得不搁置计划。

　　“我现在每天在家伺候我爸，做做家务。”侯依明说。随着开学日期越来越近，他心里的压力也越来越大。

　　“我想上学”这四个字，在采访中侯依明多次提及。在他看来，上大学不仅可以让他实现梦想，还是让父母过上好日子的可靠途径。

　　侯依明说，在高考前，他曾对自己说，等以后工作了，每年春节都要给父母买身好衣服，“春节穿新衣是我家的传统，但最近几年，家里日子过得紧，爸妈春节都没再穿过新衣服，好吃好穿的都给了我和我姐。”侯依明说。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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