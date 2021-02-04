曾入选中国好人榜的孟津人苏铁桥捐款1万元 用于当地防汛救灾

近日，曾入选中国好人榜的孟津人苏铁桥拿出1万元积蓄，捐赠给孟津区慈善组织，用于当地防汛救灾。

近日，曾入选中国好人榜的孟津人苏铁桥拿出1万元积蓄，捐赠给孟津区慈善组织，用于当地防汛救灾。

苏铁桥母亲早逝，父亲临终前将两个患病的哥哥托付给他照顾。30多年来，苏铁桥不离不弃，无微不至地照顾兄长。在爱心人士的帮助下，苏铁桥不仅找到了工作，还迎娶了新娘。

受此次强降水影响，孟津区不少地方受灾严重，苏铁桥所在的孟津区万豪酒店组织员工参加防汛救灾。在受灾现场，看着被水泡过的房子，苏铁桥深受触动。他和妻子商量后，决定捐赠1万元用于防汛救灾。

苏铁桥说：“过去我生活困难，党和政府帮助我买了房、成了家，过上了幸福生活，如今乡亲们受了灾，我说啥也要尽一份心。”（记者 郭飞飞 通讯员 董洁）